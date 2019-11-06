Свободная партия: финансирование партий из госбюджета следует сократить наполовину

В своем пресс-релизе Свободная партия ссылается на слова заместителя председателя Комиссии по надзору за финансированием партий Каарела Таранда о том, что эстонские партии находятся в наихудшем экономическом положении за последнее десятилетие и если тенденция перерасхода продолжится, то некоторые политические силы не сумеют пережить следующие парламентские выборы и обанкротятся.

«Прежде всего финансирование партий из госбюджета следует сократить наполовину и обеспечить малыми суммами из госбюджета финансирование всех баллотировавшихся во время выборов партий в соответствии с числом голосов», –считает Свободная партия, по мнению которой неизбранным партиям следует также возвращать сумму залога, внесенного для участия в выборах.

«Мы согласны с канцлером юстиции в том, что баллотирующиеся в парламент партии не обеспечены равными условиями», – пишет Свободная партия.

Как отметил член правления партии Вахур Коллом, общераспространенная практика приводит партии в ходе выборов к долгам, поскольку они инадеются погасить долги, когда будут избраны.