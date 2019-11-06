Смотрите, какая красавица-ель будет установлена завтра на Ратушной площади

Подготовка к транспортировке ели, которая растет в районе Хааберсти на улице Рыйка, начнется в четверг, в 8:00. В сопровождении полиции ель будет доставлена на Ратушную площадь к обеду.

«Уже второй год подряд мы нашли главную рождественскую ель столицы в самом Таллинне – если в прошлом году она была из Кристийне, то в этом году из Хааберсти. Несмотря на то, что мы искали ель в радиусе 100 километров от столицы, в итоге решение было принято в пользу дерева, которое растет в городе. Решающим фактором стала внешность ели», – сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.