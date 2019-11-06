Ср, 6.11.2019
Мне действительно неловко, но сейчас у города нет таких денег. Это слишком большая инвестиция. Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Смотрите, какая красавица-ель будет установлена завтра на Ратушной площади

Смотрите, какая красавица-ель будет установлена завтра на Ратушной площади

Ель, которую установят на Ратушной площади в 2019 году.

ФОТО: Raepress

На Ратушной площади Таллиннa будет завтра установлена рождественская ель, которую доставят на площадь со столичной улицы Рыйка.

Подготовка к транспортировке ели, которая растет в районе Хааберсти на улице Рыйка, начнется в четверг, в 8:00. В сопровождении полиции ель будет доставлена на Ратушную площадь к обеду. 

«Уже второй год подряд мы нашли главную рождественскую ель столицы в самом Таллинне – если в прошлом году она была из Кристийне, то в этом году из Хааберсти. Несмотря на то, что мы искали ель в радиусе 100 километров от столицы, в итоге решение было принято в пользу дерева, которое растет в городе. Решающим фактором стала внешность ели», – сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

На следующий день после установки рождественской ели на Ратушной площади начнется установка Рождественского рынка, который будет открыт 15 ноября вместе с зажжением огней на рождественской ели.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ