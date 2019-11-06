Подозреваемой в получении взяток судье дали неоплачиваемый отпуск на год

По закону о судах, председатель госсуда может предоставить судье внеочередной неоплачиваемый отпуск на срок до одного года при согласии общего собрания суда, где работает судья.

Кыве опирался на поданное Вавренюк ходатайство и согласие, полученное на прошедшем в среду заседании общего собрания.

В прошлый четверг судье Вавренюк предъявили подозрения в в вымогательстве взятки и в неоднократном взяточничестве, в представлении заведомо ложных показаний и в незаконной передаче личных данных.

В рамках уголовного дела подозрения предъявлены еще трем лицам — двое подозреваются в даче взяток, а одно — в преступлениях, связанных с предоставлением ложных данных.

В прошлый четверг полиция безопасности (КаПо) в рамках этого дела провела обыск в таллиннском адвокатском бюро Olev Kuklane & Partneridю присяжному адвокату Олеву Куклане предъявили подозрения в даче взятки.

Ведущий госпрокурор Таави Перн не ходатайствовал в суде об аресте подозреваемых, поскольку не видит возможности совершения ими новых преступлений или уклонения от уголовного производства, все подозреваемые были освобождены после первых процессуальных действий.