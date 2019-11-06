Подозреваемой в получении взяток судье дали неоплачиваемый отпуск на год

Председатель госсуда Виллу Кыве в среду подписал приказ об удовлетворении ходатайства подозреваемой в получении взяток судьи Тартуского уездного суда Эвели Вавренюк о неоплачиваемом отпуске на год, с 6 ноября.
По закону о судах, председатель госсуда может предоставить судье внеочередной неоплачиваемый отпуск на срок до одного года при согласии общего собрания суда, где работает судья.
Кыве опирался на поданное Вавренюк ходатайство и согласие, полученное на прошедшем в среду заседании общего собрания.
В прошлый четверг судье Вавренюк предъявили подозрения в в вымогательстве взятки и в неоднократном взяточничестве, в представлении заведомо ложных показаний и в незаконной передаче личных данных.
В рамках уголовного дела подозрения предъявлены еще трем лицам — двое подозреваются в даче взяток, а одно — в преступлениях, связанных с предоставлением ложных данных.
В прошлый четверг полиция безопасности (КаПо) в рамках этого дела провела обыск в таллиннском адвокатском бюро Olev Kuklane & Partneridю присяжному адвокату Олеву Куклане предъявили подозрения в даче взятки.
Ведущий госпрокурор Таави Перн не ходатайствовал в суде об аресте подозреваемых, поскольку не видит возможности совершения ими новых преступлений или уклонения от уголовного производства, все подозреваемые были освобождены после первых процессуальных действий.
Уголовное дело расследует полиция безопасности под руководством госпрокуратуры.