Lufthansa отменила 1300 рейсов, под ударом 180 000 пассажиров

Из-за забастовки работников авиакомпании Lufthansa отменяется 1300 авиарейсов.
«Забастовка повлияет на 180 000 пассажиров, отменятся 1300 рейсов», – заявили в компании. Длящаяся два дня забастовка бортпроводников из-за зарплат начнется сегодня, 6 ноября, в 23.00 и продлится в течение 48 часов.
Суд Франкфурта не удовлетворил прошение компании запретить забастовку.
Авиакомпания уже предложила пассажирам бесплатно обменять билеты. Клиенты могут выбрать другой рейс с отправлением в течение следующих 10 дней. К тому же, перевозчик позволяет изменить город вылета.
Предыдущая забастовка авиакомпании Lufthansa состоялась 20 октября. Тогда, по сведениям перевозчика, были отменены более 100 авиарейсов, а по данным профсоюза бортпроводников UFO — 200.
Еще об одной акции протеста сообщили в Великобритании. Здесь 2 декабря должны начать бастовать сотрудники Юго-Западной железной дороги (SWR). Эта дорога связывает Юго-запад Англии, Западные земли и Южный Уэльс с Лондоном. Забастовка в общей сложности продлится в течение 27 дней: с 2 по 11 декабря, с 13 по 24 декабря и с 27 декабря по 1 января 2020 года. В указанные периоды ожидаются сбои в расписании поездов на данном направлении.