Lufthansa отменила 1300 рейсов, под ударом 180 000 пассажиров

«Забастовка повлияет на 180 000 пассажиров, отменятся 1300 рейсов», – заявили в компании. Длящаяся два дня забастовка бортпроводников из-за зарплат начнется сегодня, 6 ноября, в 23.00 и продлится в течение 48 часов.

Суд Франкфурта не удовлетворил прошение компании запретить забастовку.

Авиакомпания уже предложила пассажирам бесплатно обменять билеты. Клиенты могут выбрать другой рейс с отправлением в течение следующих 10 дней. К тому же, перевозчик позволяет изменить город вылета.

Предыдущая забастовка авиакомпании Lufthansa состоялась 20 октября. Тогда, по сведениям перевозчика, были отменены более 100 авиарейсов, а по данным профсоюза бортпроводников UFO — 200.