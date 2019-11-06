Галерея: прибывшее в Эстонию британское подразделение приступило к службе

Прибывшее в Эстонию подразделение сменило подразделение королевских гусар Его Величества, служившее в составе боевой группы с марта, сообщил BNS в среду пресс-секретарь главного штаба Сил обороны.

Ротация подразделений началась в конце октября учениями Tractable, в рамках которых в Эстонию прибыло около 200 единиц техники и 800 военнослужащих. Участвовавшие в учениях подразделения Сил обороны и Кайтселийта отработали навыки приема и поддержки прибывающих в Эстонию союзников.

Учения Tractable, прошедшие с конца октября по начало ноября, впервые проводились на территории Эстонии. От стандартной смены подразделений союзников они отличались масштабом и сложностью логистической операции. Все участники учений — подразделения союзников, Сил обороны и Кайтселийта — повысили свои способности действовать в кризисных ситуациях.