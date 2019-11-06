Галерея: прибывшее в Эстонию британское подразделение приступило к службе

Во вторник к пятимесячной службе в военном городке Тапа в Вирумаа приступило подразделение королевских гусар Ее Величества из Соединенного Королевства, которое будет служить в составе боевой группы союзников в Эстонии вместе с французскими военнослужащими.
Прибывшее в Эстонию подразделение сменило подразделение королевских гусар Его Величества, служившее в составе боевой группы с марта, сообщил BNS в среду пресс-секретарь главного штаба Сил обороны.
Ротация подразделений началась в конце октября учениями Tractable, в рамках которых в Эстонию прибыло около 200 единиц техники и 800 военнослужащих. Участвовавшие в учениях подразделения Сил обороны и Кайтселийта отработали навыки приема и поддержки прибывающих в Эстонию союзников.
Учения Tractable, прошедшие с конца октября по начало ноября, впервые проводились на территории Эстонии. От стандартной смены подразделений союзников они отличались масштабом и сложностью логистической операции. Все участники учений — подразделения союзников, Сил обороны и Кайтселийта — повысили свои способности действовать в кризисных ситуациях.
Лидеры 28 стран НАТО на саммите в июне 2016 года в Варшаве решили в связи с изменившейся обстановкой в сфере безопасности разместить в Эстонии, Латвии, Литве и Польше боевые группы альянса. Дислоцированной в Эстонии боевой группой командует Соединенное Королевство, в ее деятельности участвуют Франция и Дания.