Ср, 6.11.2019
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  • Кальюлайд: я немного разочарована тем, что коалиция не перевела образование на эстонский язык
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Кальюлайд: я немного разочарована тем, что коалиция не перевела образование на эстонский язык

Tallinn 25.10.2019 President Kersti Kaljulaid vabastas väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminer Kert Kingo ametist. Estonian President Kersti Kaljulaid on Friday evening signed an order to release Kert Kingo from the office of minister of foreign trade and information technology. FOTO:SANDER ILVEST/POSTIMEES

ФОТО: Sander Ilvest

Президент Керсти Кальюлайд выразила разочарование тем, что нынешняя правительственная коалиция до сих пор не перевела всю систему образования на эстонский язык.

Это она заявила в интервью Латвийскому телевидению, пишет Rus.ERR со ссылкой на LSM.lv.

"На самом деле я три года призываю наших политиков действовать. Я немного разочарована, что эта коалиция, которая, пожалуй, самая националистическая, если можно так сказать, или самая патриотическая из когда-либо существовавших, не перевела систему образования полностью на эстонский язык. То же самое касается детских садов. Тогда эта проблема исчезнет", – заявила Керсти Кальюлайд.

Она также считает нормальной обеспокоенность Эстонии по поводу языка.

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