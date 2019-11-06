Видео: российский корабль, получивший запрет на заход в территориальные воды Эстонии, уже бывал в Таллинне

Принадлежащий BLRT Grupp судоремонтный завод Tallinn Shipyard вместе с крупными европейскими предприятиями участвовал в международном тендере, объявленным для ремонта научно-исследовательского судна «Академик Примаков», опередив на последнем этапе тендера голландское предприятие Damen Shipyards Group.

Судно находилось на ремонте в Таллинне с 14 по 17 мая этого года, и на нем работало более 800 человек из различных аутсорсинговых компаний, включая Rolls-Royce.

После ремонта корабль направился в сторону Великобритании, затем - в Норвегию, а оттуда ему пришлось отправиться в Таллинн для ремонта после поездки.