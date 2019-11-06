Ср, 6.11.2019
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  • Эстония
  • Видео: российский корабль, получивший запрет на заход в территориальные воды Эстонии, уже бывал в Таллинне

Видео: российский корабль, получивший запрет на заход в территориальные воды Эстонии, уже бывал в Таллинне

Корабль "Академик Примаков".

ФОТО: Kuvatõmmis videost

Получивший запрет на заход в территориальные воды Эстонии российский корабль «Академик Примаков» ранее дважды заходил в территориальные воды Эстонии. В одном случае судно находилось в водах Эстонии в течение трех месяцев, передает Postimees.

Принадлежащий BLRT Grupp судоремонтный завод Tallinn Shipyard вместе с крупными европейскими предприятиями участвовал в международном тендере, объявленным для ремонта научно-исследовательского судна «Академик Примаков», опередив на последнем этапе тендера голландское предприятие Damen Shipyards Group.

Судно находилось на ремонте в Таллинне с 14 по 17 мая этого года, и на нем работало более 800 человек из различных аутсорсинговых компаний, включая Rolls-Royce.

После ремонта корабль направился в сторону Великобритании, затем - в Норвегию, а оттуда ему пришлось отправиться в Таллинн для ремонта после поездки.

Научно-исследовательское судно «Академик Примаков» было построено в 1999 году на норвежской верфи Ulstein Verft. До того, как российская компания купила его у американской судоходной компании, судно называлось Western Neptune.

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