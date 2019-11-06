Министерство создаст новую рабочую группу для разработки программы обучения в детсадах

Подготовленная Министерством образования и науки программа обучения в детских садах подверглась резкой критике со стороны как родителей детей, так и воспитателей и педагогов детских садов.

На прошлой неделе преподаватели Тартуского и Таллиннского университетов направили письмо в Министерство образования, в котором выразили недовольство процессом разработки рабочей версии "Государственной учебной программы детского сада" и содержанием документа, противоречащим правам человека.

Винтер-Немвальтс сказала ERR, что это обращение преподавателей университетов было самым значимым из полученных отзывов. Она отметила, что все отзывы будут учтены в последующем процессе и нынешний рабочий вариант в его нынешнем виде не будет оформлен в виде программы.