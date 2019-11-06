Ср, 6.11.2019
Любые договоры с Россией, особенно в ситуации, когда Россия подчеркивает, что она не является одной из сторон конфликта, просто говорят о том, что российской дипломатии удалось навязать свою волю. Марко Михкельсон
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Министерство создаст новую рабочую группу для разработки программы обучения в детсадах

Министерство создаст новую рабочую группу для разработки программы обучения в детсадах

Детский сад. Иллюстративное фото.

ФОТО: Eero Vabamägi

Нынешняя версия учебной программы для детского сада, конечно же, не будет утверждена, и для разработки новой программы будет создана новая рабочая группа, сказала вице-канцлер Министерства образования и науки по вопросам общего образования, языка и молодежной политики Кристи Винтер-Немвальтс, передает Rus.ERR.

Подготовленная Министерством образования и науки программа обучения в детских садах подверглась резкой критике со стороны как родителей детей, так и воспитателей и педагогов детских садов.

На прошлой неделе преподаватели Тартуского и Таллиннского университетов направили письмо в Министерство образования, в котором выразили недовольство процессом разработки рабочей версии "Государственной учебной программы детского сада" и содержанием документа, противоречащим правам человека.

Винтер-Немвальтс сказала ERR, что это обращение преподавателей университетов было самым значимым из полученных отзывов. Она отметила, что все отзывы будут учтены в последующем процессе и нынешний рабочий вариант в его нынешнем виде не будет оформлен в виде программы.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ