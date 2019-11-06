Галерея: техника готова к зимней уборке таллиннских улиц

Сегодня на Певческом поле, на площадке перед Певческой эстрадой, прошел ставший уже традиционным смотр предназначенной для использования нынешней зимой на улицах Таллинна уборочной техники, во время которого фирмы-партнеры Таллинского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства - Tänavapuhastuse AS, Tallinna Kommunaalteenused OÜ и Eesti Keskkonnateenused AS продемонстрировали свою готовность к уборке улиц от снега и борьбы со льдом на дорогах и улицах, передает Раэпресс.
Как отметил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, в предстоящий сезон состоянию дорог и улиц будет уделяться особое внимание. На случай чрезвычайных ситуаций в этой области в бюджет заложен специальный резерв в 750 тысяч евро.
Всего на улицы города готовы выйти 77 единиц техники (в том числе 47 разбрасывателей, 30 многофункциональных механизмов), а также 43 бригады рабочих и дополнительная снегоуборочная техника - шесть погрузчиков, пять снегодувов и 17 самосвалов. Уже заготовлены 7 350 тонн хлорида натрия, 35 тонн хлорида калия и 864 тонны гранитной крошки. В опасных, с точки зрения движения, местах установлен 31 контейнер для сыпучих материалов.