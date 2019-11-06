Галерея: техника готова к зимней уборке таллиннских улиц

Сегодня на Певческом поле, на площадке перед Певческой эстрадой, прошел ставший уже традиционным смотр предназначенной для использования нынешней зимой на улицах Таллинна уборочной техники, во время которого фирмы-партнеры Таллинского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства - Tänavapuhastuse AS, Tallinna Kommunaalteenused OÜ и Eesti Keskkonnateenused AS продемонстрировали свою готовность к уборке улиц от снега и борьбы со льдом на дорогах и улицах, передает Раэпресс.