Соперничество Toyota и Škoda: какие автомобили жители Эстонии покупали в октябре

В октябре рынок новых автомобилей Эстонии вновь оказался на подъеме, показатели продаж остаются положительными в течение полных десяти месяцев, передает AMTEL. В то же время между любимыми автомобильными марками жителей Эстонии идет жесткая борьба, в октябре Toyota обогнала Škoda всего на три автомобиля, пишет Postimees.
В октябре в Эстонии было продано 2057 новых легковых автомобилей, что на 19,7% больше, чем в предыдущем году (1724 проданных автомобилей). Тем не менее, высокие показатели роста обусловлены непропорциональным сравниваемыми данными, а более точную ситуацию на рынке демонстрируют продажи за 10 месяцев, которые выросли на 1,9% в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в этом году потребители приобрели 22 675 новых легковых автомобилей.
За десять месяцев средние внедорожники оказались наиболее популярными, составив чуть более четверти, или 25,8 процента всех приобретенных автомобилей. Меньший автомобиль среднего класса с долей 23,2% также несильно отстает. В октябре было продано 218 гибридных автомобилей, 67 автомобилей на сжиженном природном газе и три электромобиля.
Из всех марок автомобилей Toyota обогнала Škoda по продажам всего на три автомобиля в октябре - 316 и 313 соответственно. В тройку лидеров в октябре вошли Fiat 500, Toyota RAV4 и Škoda Octavia.
В то же время зафиксирован спад на рынке грузовых фургонах, где в октябре было продано на 15,4 процента меньше автомобилей по сравнению с октябрем предыдущего года. За десять месяцев в этом году клиентам было продано более 5036 новых грузовых фургонов, что на 8,4 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В октябре Citroën был самым популярным из брендов - 88 проданных машин, затем Peugeot и Toyota с 57 и 56 грузовыми фургонами соответственно. В сегменте грузовиков наиболее успешна была Scania с 25 проданными грузовиками.