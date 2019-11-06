Соперничество Toyota и Škoda: какие автомобили жители Эстонии покупали в октябре

В октябре в Эстонии было продано 2057 новых легковых автомобилей, что на 19,7% больше, чем в предыдущем году (1724 проданных автомобилей). Тем не менее, высокие показатели роста обусловлены непропорциональным сравниваемыми данными, а более точную ситуацию на рынке демонстрируют продажи за 10 месяцев, которые выросли на 1,9% в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в этом году потребители приобрели 22 675 новых легковых автомобилей.

За десять месяцев средние внедорожники оказались наиболее популярными, составив чуть более четверти, или 25,8 процента всех приобретенных автомобилей. Меньший автомобиль среднего класса с долей 23,2% также несильно отстает. В октябре было продано 218 гибридных автомобилей, 67 автомобилей на сжиженном природном газе и три электромобиля.

Из всех марок автомобилей Toyota обогнала Škoda по продажам всего на три автомобиля в октябре - 316 и 313 соответственно. В тройку лидеров в октябре вошли Fiat 500, Toyota RAV4 и Škoda Octavia.