Фото: смотрите, как будет выглядеть государственная гимназия в Нарве

По условиям конкурса, здания гимназии и основной школы стоят отдельно друг от друга, но визуально составляют один комплекс, своего рода образовательный городок.

На конкурс свои работы прислали шесть архитектурных бюро. Победителем стал проект Tahvel (Доска). Архитектор из победившей команды Маарья Каськ сказала, что комплекс госгимназии и основной школы оказался сложным объектом большого объема.

“Сюда придут учиться 1900 учеников”, - отметила она.

Одновременно, добавила архитектор, требовалось, чтобы новые здания хорошо смотрелись с историческим зданием бывшей первой школы и хорошо вписывались в городскую застройку.

В состав жюри входили архитекторы, которые уже оставили свой след в Нарве, представители Министерства науки и образования, а также компании Riigi Kinnisvara. Главный архитектор Нарвы и член конкурсной комиссии Иван Сергеев рассказал, что среди членов жюри возник консенсус, какой проект является наилучшим.

“Все работы работы обсуждались одинаково детально, - рассказал Иван Сергеев. - Эта работа - у нее есть определенная чувствительность и определенная… элегантность в том, как она решает поставленную задачу - два учебных заведения, которые находятся по соседству друг с другом, но читаются как один образовательный комплекс. И в то же самое время, это две разные школы.

Жюри ведь не смотрит только на картинки. Жюри обращает внимание на такие вопросы, как развернуты окна в классах, достаточна ли будет освещенность, какой ширины коридоры, и достаточно ли ее будет, чтобы на переменах все могли безопасно ходить. Первое ощущение, конечно - вау, как всё красиво. Но потом начинается детальный разбор. И на основании этого детального разбора, с учетом определенной элегантности, о которой я сказал, победившая работа просто оказалась лучше”.

Интересно, что архитектурный конкурс касался одновременно и муниципальной основной школы, и государственной гимназии. Теперь архитекторы займутся созданием строительного проекта, для чего с ними заключат два отдельных договора - государство закажет проектирование гимназии, а город Нарва - реконструкцию своей основной школы.

От нынешнего здания Кесклиннаской гимназии останется только историческая часть и спортзал (при строительстве госгимназий государство не финансирует строительство спортзалов, поэтому приходится сохранять старый зал). Остальные пристройки к старинному школьному зданию снесут и на их месте построят новую пристройку меньшего размера.