Владелец ходатайствующего о банкротстве завода: мне жаль, что я не смог защитить своих сотрудников

По словам Матса, для Timo Houses характерно то, что управляющие им люди имеют опыт работы в большом строительном бизнесе. «Хотя большинство производителей деревянных домов начинают с нуля, они (особенно Андрес Когер) уже имеют опыт предпринимательской деятельности. Поэтому у нас могло быть больше интереса и необходимости общаться друг с другом», - объяснил Матс.

В то же время Timo Houses оказались не единственной жертвой. Выяснилось, что на рынке целого сектора деревянных домов Эстонии зафиксирован спад. В июле этого года Moduleouse, производитель модульных домов из Ида-Вирумаа, так сильно обжегся на норвежском рынке, что пришлось закрыться и уволить всех 109 сотрудников. Осень многие другие компании проходят санацию или обанкротились.

«Сейчас не видно, что кто-то очень радуется. Нельзя сказать, что строительство полностью провалилось, но произошла какая-то коррекция», - сказал Матс.

Тем не менее, он все же настроен оптимистично, заявив, что неудачи не означают смерть сектора, а помогают прикладывать усилия и развиваться дальше. Кроме того, небольшой кризис может даже принести пользу, отсекая более слабых, добавил Матс.

Компания приносила прибыль в прошлом году

На заводе по изготовлению модульных домов Timo Houses OÜ работали до 80 человек в Таллинне и Маарду в Харьюмаа. В течение шести лет компания экспортировала свою продукцию в основном в Швецию.

Компания получила чистую прибыль в размере 1,2 млн евро в прошлом году с оборотом 19,6 млн евро. Однако годом ранее убыток составил целых 2,5 миллиона евро.

В настоящее время паевое товарищество должно как партнерам, так и государству. Согласно кредитной информации, они должны Налоговому департаменту более 160 000 евро.