Владелец ходатайствующего о банкротстве завода: мне жаль, что я не смог защитить своих сотрудников

Завод по изготовлению модульных домов Timo Houses OÜ известного некогда предпринимателя Андреса Когера закрылся и подал в суд ходатайство о признании банкротства. Уволенные сотрудники остались с пустыми руками. «На данный момент я ничего не могу сделать для сотрудников, кроме как дать им личное рекомендательное письмо при подаче заявления на новую должность», - сказал Когер, передает Postimees.
Предприниматель признался, что ему очень жаль терять компанию с высоким потенциалом и высококвалифицированной командой. «Больше всего я сожалею о том, что мы не смогли защитить наших сотрудников от турбулентности, обрушившейся на компанию. Уйти из команды моей мечты также очень сложно для меня лично», - сказал он.
Этим летом компания из Маарду столкнулась с финансовыми трудностями, так как их основной рынок, Швеция, рухнул. А именно, шведское правительство решило временно прекратить субсидии на строительство нового жилья, что означало снижение спроса. Кроме того, шведская крона резко упала за последние полтора года, что делает более дорогой покупку товаров и услуг за рубежом.
По словам Когера, специфика их бизнеса заключается в том, что большинство домов производится на заводе, а это значит, что им нужно платить большие авансы. «Но если соглашения не будут соблюдаться, это окажет большое давление на производство», - сказал он о напряженности в отношениях с партнерами.
В сентябре проблемная компания Timo Houses OÜ была санирована. «Мы были настроены оптимистично, потому что у нас был ряд клиентских проектов на уровне предварительных договоров, которые мы уже разработали и над которыми работали. Я пообещал себе, что не сдамся, пока не будут опробованы все варианты дальнейших действий», - сказал предприниматель.
К сожалению, время вышло. В конце октября руководство направило сотрудникам письмо, в котором указывалось, что кредиторы отклонили план санации. Это означает только одно: Timo Houses OÜ не может продолжать свою деятельность и должен обанкротиться.
Когер признал, что, поскольку они являлись молодой растущей компанией, у них не было достаточного капитала для финансирования крупных строительных проектов. «Было мало мышц, никакой поддержки, никакой поддержки со стороны банков. Однако альтернативные источники финансирования были дорогими и недостаточными», - сказал он.
Десятки теперь уже бывших сотрудников остались без зарплат за два месяца и другого возмещения.
Связавшаяся с Rus.Postimees жительница Маарду Анжела отработала в Timo Houses OÜ три года. «Я устроилась туда 10 сентября 2016 года. В основном занималась гидроизоляцией, но порой мне поручали другие задания, с которыми может справиться женщина. Бизнес процветал, у нас была хорошая прибыль», - вспоминает Анжела.
В надежде, что у Timo Houses наладятся дела, люди продолжали ходить на работу. Однако выяснилось, что у фирмы нет денег даже не выплату зарплат. Некоторые пожаловались в Комиссию по рассмотрению трудовых споров, чтобы с помощью закона получить причитающиеся им деньги. Всего Timo Houses сократили 56 человек.
«На данный момент я ничего не могу сделать для сотрудников, кроме как дать им личное рекомендательное письмо при подаче заявления на новую должность», - сказал Когер
Один из владельцев и менеджеров производителя модульных домов Matek AS и Свен Матс, который долгое время руководил Эстонской ассоциацией деревянных домов, сказал, что Timo Houses был одиноким волком, который не принадлежал их ассоциации. «Осмелюсь сказать, что у меня есть относительно хороший обзор того, что происходит на эстонском рынке деревянных домов, но с ними не было никаких контактов. У сторон не было никакой инициативы сделать что-то вместе», - отметил он.
По словам Матса, для Timo Houses характерно то, что управляющие им люди имеют опыт работы в большом строительном бизнесе. «Хотя большинство производителей деревянных домов начинают с нуля, они (особенно Андрес Когер) уже имеют опыт предпринимательской деятельности. Поэтому у нас могло быть больше интереса и необходимости общаться друг с другом», - объяснил Матс.
В то же время Timo Houses оказались не единственной жертвой. Выяснилось, что на рынке целого сектора деревянных домов Эстонии зафиксирован спад. В июле этого года Moduleouse, производитель модульных домов из Ида-Вирумаа, так сильно обжегся на норвежском рынке, что пришлось закрыться и уволить всех 109 сотрудников. Осень многие другие компании проходят санацию или обанкротились.
«Сейчас не видно, что кто-то очень радуется. Нельзя сказать, что строительство полностью провалилось, но произошла какая-то коррекция», - сказал Матс.
Тем не менее, он все же настроен оптимистично, заявив, что неудачи не означают смерть сектора, а помогают прикладывать усилия и развиваться дальше. Кроме того, небольшой кризис может даже принести пользу, отсекая более слабых, добавил Матс.
Компания приносила прибыль в прошлом году
На заводе по изготовлению модульных домов Timo Houses OÜ работали до 80 человек в Таллинне и Маарду в Харьюмаа. В течение шести лет компания экспортировала свою продукцию в основном в Швецию.
Компания получила чистую прибыль в размере 1,2 млн евро в прошлом году с оборотом 19,6 млн евро. Однако годом ранее убыток составил целых 2,5 миллиона евро.
В настоящее время паевое товарищество должно как партнерам, так и государству. Согласно кредитной информации, они должны Налоговому департаменту более 160 000 евро.