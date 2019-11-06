Галерея: на инфочасе Рийгикогу обсудили реформу аптечной системы

Депутат Рийгикогу Сигне Рийсало в своем выступлении отметила, что внесение дополнительных поправок к Закону о лекарственных препаратах в течение ближайших месяцев теоретически возможно. Но в настоящий момент неизвестно, будет ли это сделано и в каком виде. Она сказала, что люди не понимают, что происходит. Никто не понимает, какие аптеки продолжат работать, а какие будут закрыты; сколько будут стоить лекарства и насколько они будут доступны. Рийсало попросила министра прокомментировать, готово ли Министерство социальных дел к применению реформы аптечной системы в существующем виде и проведена ли работа по сокращению возможных рисков.

Министр Кийк подтвердил, что услуги аптек по-прежнему будут доступны по всей Эстонии, так как это – в интересах всех участников рынка. По словам министра, утверждение, что в результате реформы могут закрыться сотни аптек – это безосновательное запугивание. «Действует простая логика. Провизоры заинтересованы в создании аптек и владении ими. Оптовые продавцы заинтересованы в продаже своих лекарств как в аптеках, принадлежащих провизорам, так и в аптеках, принадлежащих на сегодняшний день самим оптовым продавцам. Сектор здравоохранения, министерство заинтересованы в том, чтобы лекарства и услуги аптек были доступны. Парламент этот интерес разделяет. И население, и местные самоуправления также заинтересованы в сохранении услуг и лекарств», – перечислил Кийк.

По словам министра, требованиям в отношении участников рынка, которые вступят в силу 1 апреля 2020 года, на сегодняшний день соответствует 173 аптеки, т.е. 35 % всех аптек. По словам Кийка, помимо общей численности аптек важно также рассмотреть и их географическое местоположение, так как при закрытии той или иной аптеки в крупном городе доступность лекарств не снизится. Важно обеспечить доступность аптечных услуг в маленьких самоуправлениях. Там, по словам министра, уже сейчас 2/3 аптек находятся в собственности провизоров. Министерство, по словам Кийка, сотрудничает с Палатой провизоров, Союзом аптекарей и Объединением аптек, чтобы ускорить совершение сделок по купле-продаже. Он отметил, что препятствием стало определение справедливой цены, которая устроила бы как продавцов, так и покупателей.

Кийк признал, что коалиция обсуждает реформу аптечной системы. Поскольку она не зафиксирована в коалиционном соглашении, очень сложно со стопроцентной уверенностью заявлять, что именно произойдет в апреле 2020 года. По его словам, основной вопрос заключается в том, начнут ли оптовые продавцы подготавливать свои аптеки к новым требованиям или же будут ждать решений со стороны рабочей группы коалиции. Он добавил, что в случае, если развитие ситуации пойдет по второму сценарию, количество одновременно поступающих заявлений о закрытии аптек, открытии новых аптек или передаче собственности может превысить административные возможности соответствующих служб. По словам министра, возможное решение здесь – поэтапный переходный период, где изменения будут вводиться в каждом регионе по очереди. «Таким образом, переход мог бы быть более плавным. Можно сконцентрироваться на конкретном регионе, на его нуждах», – сказал Кийк. Сегодня рабочая группа коалиции обсудит и это предложение.

Министр социальных дел Танель Кийк также ответил на вопросы Рийны Сиккут и Евгения Осиновского о реформе аптечной системы и на вопрос Марта Вырклаэва о пенсиях.