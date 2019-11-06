Ср, 6.11.2019
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  • Мартин Хельме о пенсионной реформе: понятное дело, придется что-то переделывать и подправлять
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Мартин Хельме о пенсионной реформе: понятное дело, придется что-то переделывать и подправлять

Мартин Хельме.

ФОТО: Sander Ilvest

В то время, когда законопроект пенсионного страхования прошел круг согласования в министерствах, у коммерческих и некоммерческих организаций остается очень много вопросов по предстоящей реформе, передает Rus.ERR.

"Не только международные правила, но и наши эстонские, устанавливают все более жесткие ограничения в отношении инвестиций. Банки должны проводить оценку рисков, оценку желания инвестировать, чтобы защитить людей от неудачных вложений. А теперь мы заявляем, что наши люди вполне компетентны в инвестициях и могут распоряжаться своими деньгами как заблагорассудится", - сказал "Актуальной камере" глава некоммерческой организации FinanceEstonia Андрус Албер.

"Наш план такой. Когда мы проведем реформу второй пенсионной ступени, то, понятное дело, придется что-то переделывать и подправлять, поскольку в процессе всегда выявляются проблемы, которые надо решать", - объяснил министр финансов Мартин Хельме (EKRE).

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