Мартин Хельме о пенсионной реформе: понятное дело, придется что-то переделывать и подправлять

В то время, когда законопроект пенсионного страхования прошел круг согласования в министерствах, у коммерческих и некоммерческих организаций остается очень много вопросов по предстоящей реформе, передает Rus.ERR.
"Не только международные правила, но и наши эстонские, устанавливают все более жесткие ограничения в отношении инвестиций. Банки должны проводить оценку рисков, оценку желания инвестировать, чтобы защитить людей от неудачных вложений. А теперь мы заявляем, что наши люди вполне компетентны в инвестициях и могут распоряжаться своими деньгами как заблагорассудится", - сказал "Актуальной камере" глава некоммерческой организации FinanceEstonia Андрус Албер.
"Наш план такой. Когда мы проведем реформу второй пенсионной ступени, то, понятное дело, придется что-то переделывать и подправлять, поскольку в процессе всегда выявляются проблемы, которые надо решать", - объяснил министр финансов Мартин Хельме (EKRE).