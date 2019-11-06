Мартин Хельме о пенсионной реформе: понятное дело, придется что-то переделывать и подправлять

"Не только международные правила, но и наши эстонские, устанавливают все более жесткие ограничения в отношении инвестиций. Банки должны проводить оценку рисков, оценку желания инвестировать, чтобы защитить людей от неудачных вложений. А теперь мы заявляем, что наши люди вполне компетентны в инвестициях и могут распоряжаться своими деньгами как заблагорассудится", - сказал "Актуальной камере" глава некоммерческой организации FinanceEstonia Андрус Албер.