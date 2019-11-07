В Нарве автомобиль выехал с дороги: пострадали две непристегнутые пассажирки

Инцидент имел место около 20.30 на втором километре шоссе Нарва - Аувере. Автомобиль Kia Sorento, которым управлял 26-летний мужчина, на перекрестке выехал с дороги.

В результате ДТП пострадали находившиеся на заднем сиденье две девушки 18 и 19 лет, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. Пострадавших доставили в в Нарвскую больницу.