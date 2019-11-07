Российские нападающие продолжают тащить "Нью-Йорк Рейнджерс"

В игре двух аутсайдеров Восточной конференции "Рейнджерс" и "Ред Уингс" победу одержал клуб 5:1 из Нью-Йорка. В четырех из пяти шайб "синих" участие приняли россияние Артемий Панарин и Павел Бучневич.

Бучневич ассистировал авторам первых двух шайб в ворота "Детройта" Энтони Деанджело и Крису Крайдеру. Панарин отметился одним ассистом и установил окончательный счет в матче на 51-й минуте. Панарин после 13 игр является лучшим бомбардиром "Рейнджерс", набрав 14 очков (7+7), Бучневич с 11 очками (2+9) делит третье место.