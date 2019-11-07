Рост цен на потребительские товары в октябре замедлился

В департаменте отметили, что в октябре на индекс потребительских цен оказали наибольшее влияние продукты питания.

В октябре товары подорожали в годовом сравнении на 0,6%, а услуги – на 3,3%. Административно регулируемые цены на товары и услуги снизились по сравнению с октябрем прошлого года на 1,8%, а нерегулируемые цены повысились на 2,5%.

Последний раз изменение индекса потребительских цен в сравнении с тем же месяцем предыдущего года было менее 2% в ноябре 2016 года (1,0%).

В сравнении с октябрем прошлого года более всего на индекс потребительских цен повлиял рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки. Основную часть этого роста дали подорожавшие на 4,1% мясные продукты и подорожавшие на 5,3% мучные изделия. Алкогольные напитки были на 7,4% дешевле, дизельное топливо – на 4,8% и бензин – на 3,5% дешевле. Из продуктов питания более всего за это время подорожал рис (на 11%), но подешевела свежая рыба (на 28%) и картофель (на 11%).

В сравнении с сентябрем наибольшее влияние на индекс потребительских цен оказали подешевевшие продукты питания и безалкогольные напитки, из чего основная часть пришлась на подешевевшие овощи (7,2%) и фрукты (5,1%).

Купленные в октябре авиабилеты были на 15,5% дороже, чем в сентябре, и моторное топливо подорожало за месяц на 1,5%.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, октябрь 2019