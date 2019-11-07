Чт, 7.11.2019
Любые договоры с Россией, особенно в ситуации, когда Россия подчеркивает, что она не является одной из сторон конфликта, просто говорят о том, что российской дипломатии удалось навязать свою волю. Марко Михкельсон

Рост цен на потребительские товары в октябре замедлился

Магазин.

ФОТО: Maxima Tartus

Индекс потребительских цен в октябре снизился по сравнению с сентябрем на 0,1%, а в годовом сравнении увеличился на 1,6%, сообщила пресс-служба Департамента статистики.

В департаменте отметили, что в октябре на индекс потребительских цен оказали наибольшее влияние продукты питания.

В октябре товары подорожали в годовом сравнении на 0,6%, а услуги  – на 3,3%. Административно регулируемые цены на товары и услуги снизились по сравнению с октябрем прошлого года на 1,8%, а нерегулируемые цены повысились на 2,5%.

Последний раз изменение индекса потребительских цен в сравнении с тем же месяцем предыдущего года было менее 2% в ноябре 2016 года (1,0%).

В сравнении с октябрем прошлого года более всего на индекс потребительских цен повлиял рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки. Основную часть этого роста дали подорожавшие на 4,1% мясные продукты и подорожавшие на 5,3% мучные изделия. Алкогольные напитки были на 7,4% дешевле, дизельное топливо – на 4,8% и бензин – на 3,5% дешевле. Из продуктов питания более всего за это время подорожал рис (на 11%), но подешевела свежая рыба (на 28%) и картофель (на 11%).

В сравнении с сентябрем наибольшее влияние на индекс потребительских цен оказали подешевевшие продукты питания и безалкогольные напитки, из чего основная часть пришлась на подешевевшие овощи (7,2%) и фрукты (5,1%).

Купленные в октябре авиабилеты были на 15,5% дороже, чем в сентябре, и моторное топливо подорожало за месяц на 1,5%.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, октябрь 2019

Группа товаров

Октябрь 2018 –

октябрь 2019, %

Сентябрь 2019 –

Октябрь 2019, %

ВСЕГО

1,6

‒0,1

Продукты питания и безалкогольные напитки

2,3

‒1,2

Алкогольные напитки и табак

‒2,9

‒0,5

Одежда и обувь

1,8

1,7

Жилье

1,7

‒0,1

Домашнее хозяйство

1,7

‒0,4

Здравоохранение

3,2

0,6

Транспорт

‒1,8

1,3

Связь

‒2,0

‒0,6

Досуг

7,2

0,7

Образование и детские учреждения

4,4

0,0

Питание вне дома, размещение

2,2

‒2,2

Различные товары и услуги

2,6

‒0,1

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ