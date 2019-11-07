"Локомотив" не смог дожать "Ювентус", в Загребе сыграли сверхдраматичный матч, вратарь "Манчестер Сити" установил необычный рекорд

Московский "Локомотив" принимал дома туринский "Ювентус" и уступил 1:2. Счет уже на третьей минуте открыл Аарон Рэмзи, но Алексей Миранчук через восемь минут его сравнял. Подопечные Юрия Семина смотрелись лучше "Ювентуса", которому пришлось даже заменить Криштиану Роналду, но не смогли даже удержать ничью, на 90-й минуте победу "Старой Синьоре" принес Дуглас Коста.

Виктория в Москве позволила "Юве" досрочно выйти в плей-офф Лиги чемпионов, на который сохраняет шансы и "Локомотив" после поражения "Атлетико" от "Байера" 1:3. "Атлетико" имеет семь очков после четырех встреч и занимает второе место в группе, у "Локомотива" и немцев по три очка и третье-четвертое место в группе. Свои заключительные матчи группового раунда Лиги чемпионов "Локомотив" прведет именно против "Атлетико" и "Байера".

"Реал" дома разгромил 6:0 турецкий "Галатасарай", хет-триком отметился Родриго Гоэс, а наставник мадридцев Зинедин Зидан назвал игру "Реала" совершенной. В группе А после победы 1:0 "ПСЖ" над "Брюгге" в плей-офф выход гарантировали себе как "Реал", так и "Пари Сен-Жермен".

Сверхдраматичный матч прошел в Загребе, где местное "Динамо" принимало донецкий "Шахтер". Обе команды претендуют на выход в плей-офф ЛЧ. До 74-й минуты команды играли вничью 1:1 и в полных составах, но к 80-й минуте команды лишились по одному игроку, были удалены динамовец Моро и "горняк" Марлос. "Динамо" сумело к 89-й минуте забить два мяча и повести 3:1. Казалось, что у "Шахтера" нет возможностей отыграться, но на 93-й минуте Мораес делает счет 3:2, а затем пришло время вратаря украинцев Андрея Пятова, который пришел на пдачу последнего углового в штрафную хорватов и заработал там пенальти, который четко реализовал Тете - 3:3. Ничья в Загребе позволила клубам набрать по пять очков и продолжить соперничество за второе место в группе. На первом месте в группе С, гарантировавший после ничьей 1:1 с "Аталантой" выход в плей-офф "Манчестер Сити".

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов получил от футболиста загребского "Динамо" локтем в лицо и заработал для команды принесший ничью 3:3 пенальти. ФОТО: Igor Kralj/PIXSELL/PA Images

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер заканчивал матч в роли вратаря. В перерыве основной голкипер «горожан» Эдерсон был заменен из-за повреждения. Вышедший на поле Клаудио Браво на 81-й минуте получил красную карточку за нарушение на Йосипе Иличиче за пределами штрафной. Так как в заявке «Сити» больше не было номинальных вратарей, вместо Рияда Мареза в игру вступил Уокер, надевший вратарский свитер. В оставшееся до конца матча время англичанин не пропустил и отметился несколькими сэйвами, в том числе справился с ударом со штрафного. Матч завершился лишь на 98-й минуте. Браво стал первым в истории ЛЧ вратарем, который был удален после выхода на замену, передает Sports.ru.

Защитник "МанСити" Кайл Уокер (с мячом) на 10 минут переквалифицировался во вратаря ФОТО: LUCA BRUNO/AP