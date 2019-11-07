В Ида-Вирумаа заработал сервис "Яндекс.Такси".

Тарифы за поездку начинаются от 2,3 евро, уточнили в пресс-службе "Яндекс.Такси".

Поездка из центра Нарвы в Нарва-Йыэсуу обойдется в 8,1 евро, из центра Йыхви в Кохтла-Ярве - около 8 евро.

Пользователи сервиса видят точную стоимость будущей поездки в момент заказа машины. Стоимость в конце пути не изменится, даже если водителю придётся отклониться от маршрута, например из-за ремонта дороги. Оплатить поездку можно наличными или банковской картой в приложении, сумма спишется автоматически.

"Яндекс.Такси" был запущен в Эстонии в мае 2018 года. Первым городом, в котором запустили услугу, стал Таллинн. В сентябре того же года "Яндекс.Такси" появился и на улицах Тарту.