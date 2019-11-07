Самолет авиакомпании аirBaltic прервал вылет из Москвы в Ригу из-за технических проблем

"Перед вылетом из "Шереметьево" в Ригу командир сообщил о технических неполадках и решении вернуться на стоянку для устранения неисправности", - сказал источник.

Однако на стоянке проблему также не удалось устранить.

"Командир сообщил о том, что силами наземных служб аэропорта проблему устранить не удалось. Потребуется время на то чтобы в Москву прибыли техники из Риги", - сказал он.