Сева Новгородцев: если бы у КГБ не было Севы Новгородцева, его надо было бы изобрести

Следующее поколение – моя младшая сестра. Она училась с пяти лет в Таллиннском хореографическом училище. Потом как балерину ее забраковали в 12 лет – какие-то пропорции не те выросли. Но за это время она научилась по общему курсу фортепиано ловко клавиши перебирать, и они ее оставили как уже музыкальную студентку. Она бегло говорила по-эстонски и вошла в эту среду, пусть и не полностью, но, по крайней мере, она в хореографическом училище давала уроки, а потом уже, переехав в Ленинград, играла в театрах и в балетных труппах. А жизнь закончила сестра моя в Лондоне, где играла в национальном балете все репетиции и все уроки тоже свою какую-то импровизированную балетную музыку.

- Вы сами эстонским языком владели в то время?

- Я его знал очень поверхностно. Честно говоря, был у меня там друг – эстонец, гитарист по джазовой стезе, так что я с эстонцами общался, но все равно ни дружбы, ни тесного общения не получилось. Меня это тяготило. Закончив школу, я попытался оттуда смыться как можно скорее и уехал в Ленинград учиться.

- Помимо общеевропейской истории Таллинна, есть еще, допустим, история Довлатова. Я хотел спросить, какой была Эстония Новгородцева, но вы сразу уже ответили, какой она была.

- Да, но Довлатов намного позже приехал. Он был там в 1960-е годы. Я же застал 1950 год. При мне Сталин умирал и так далее. Это совсем другой период. Мы застали Эстонию тепленькую, из-под буржуазных или из-под фашистских захватчиков.

Маленький пример. Мне 14 лет, 1954 год. Живем мы бедновато. Мальчику нужен костюм. Чтобы купить материю и сшить – об этом даже речи быть не может. Мы пошли к портному с отцовским старым костюмом. Это называлось перелицевать. Сейчас этого уже никто не делает. Портной этот костюм распарывал, материю клал другой стороной на выкройке, уменьшал выкройку под мальчика, все сшивал вместе, и мальчик получался в новом костюме. Материя, может быть, не такая уже крепкая, но, по крайней мере, выглядит как новая, потому что его перелицевали – другим лицом наверх поставили. Поскольку я был мальчик любознательный, то я у портного спросил, сколько он зарабатывает. Портной посмотрел на меня холодным взором, потому что невежливо, конечно, такие вопросы задавать, и сказал: «Молодой человек, я всегда хорошо зарабатывал в эстонское время, в немецкое время, и в русское время». Он дал мне тогда понять, что все сейчас происходящее суть временное явление.

- Ваше имя партийная и прочая идейная номенклатура в те времена твердо ассоциировала с антисоветчиной. Как вы относились к этому тогда и как относитесь к тому, как это происходило, сейчас?