Сева Новгородцев: если бы у КГБ не было Севы Новгородцева, его надо было бы изобрести

- Кем видел себя молодой Сева Новгородцев, когда уезжал за рубеж?

- 1990-е годы в России давали нешуточную надежду, что что-то изменится. Сейчас подходит к концу второе десятилетие XXI века, и впечатление, что надежды рушатся и лучше, в общем-то, не становится.

- Есть такое английское выражение: top down или down up. Это все откуда идет? В России с монархических времен привыкли, что царь-батюшка сверху какие-то реформы делает. Потом революция все это опрокинула, и вроде бы должны были править крестьяне и рабочие, но большевики опять захватили власть, устроили диктатуру, вывернув наизнанку весь революционный идеализм народа, устроили страшную резню и бойню как бы беспрестанно промывая мозги, но опять вертикаль ушла наверх. И такая уже стойкая привычка у народа образовалась, что с этим ничего невозможно было сделать.