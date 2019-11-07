Чт, 7.11.2019
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Арсен Венгер – главный претендент на пост тренера «Баварии»

Арсен Венгер

ФОТО: Gwendoline Le Goff, via www.imago-images.de/imago images/PanoramiC

«Бавария» ведет поиски нового главного тренера, передает Sports.ru.

Как сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк, «Бавария» хочет назначить Венгера на пост главного тренера сейчас, а летом попытается договориться либо с тренером «Аякса» Эриком тен Хагом, либо с тренером «ПСЖ» Томасом Тухелем.

Ранее сообщалось, что Арсен Венгер стал главным кандидатом на пост главного тренера мюнхенского клуба. Также стало известно, что экс-тренер «Хоффенхайма» и «РБ Лейпциг» Ральф Рангник отказался возглавить «Баварию».

По данным Bild, экс-тренер «Хоффенхайма» и «РБ Лейпциг» Ральф Рангник, который сейчас работает в спортивном департаменте Red Bull, отказался от переговоров с мюнхенцами.

«Нет, Ральф Рангник недоступен для переговоров. Мы не считаем, что то, что привносит Ральф Рангник, в настоящее время нужно «Баварии». И именно поэтому нет смысла вести конкретные переговоры», – сказал агент Марк Косицке.

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