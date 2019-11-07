Один человек погиб, двое ранены при стрельбе в кафе в американском Сан-Диего

В американском городе Сан-Диего в одной из местных закусочных Church`s Chicken мужчина открыл стрельбу.

В американском городе Сан-Диего в одной из местных закусочных Church`s Chicken мужчина открыл стрельбу, в результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщает телеканал NBC San Diego со ссылкой на полицию.