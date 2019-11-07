Один человек погиб, двое ранены при стрельбе в кафе в американском Сан-Диего

В американском городе Сан-Диего в одной из местных закусочных Church`s Chicken мужчина открыл стрельбу, в результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщает телеканал NBC San Diego со ссылкой на полицию.
Как отмечается, инцидент произошел в среду вечером, 6 ноября.
По данным представителя полиции города Джон Баттле, злоумышленник сначала попытался заплатить за еду фальшивой купюрой в $100, но потом ушел. Через несколько минут он вернулся и начал стрелять по сотрудникам кафе, пишет "Газета".
Известно, что стрельбу устроил темнокожий мужчина в возрасте около 30 лет. Он скрылся с места преступления, в настоящее время его разыскивает полиция.