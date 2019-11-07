Вопрос читателя: когда IKEA откроет в Эстонии полномасштабный магазин?

«На прошлой неделе волость Раэ и IKEA заключили договор купли-продажи земельного участка. Теперь мы подошли к этапу разработки дизайна и проектирования магазина IKEA. Точный график открытия магазина еще неизвестен, но мы очень рады, что жители Эстонии так интересуются брендом IKEA. До тех пор, пока магазин не открыт, заказы можно делать на нашем сайте www.ikea.ee или в расположенном в Таллинне пункте выдачи товара».