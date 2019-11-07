Почему уменьшились доходы строительной компании Merko?

Доходы Merko Ehitus от продаж в третьем квартале составили 73 миллионов евро, а за девять месяцев - 228 миллионов евро. Чистая прибыль концерна в третьем квартале составила 2,5 миллионов, а за девять месяцев - семь миллионов евро. Снижение доходов концерна от продаж обусловлено завершением строительства крупных объектов, находившихся в работе в течение двух последних лет, охлаждением на рынке строительства, а также большей концентрацией на развитии многоквартирных жилых домов. В текущем году компания Merko инвестировала в девелоперское бизнес-направление 83 миллионов евро, в Таллинне, Риге и Вильнюсе идет строительство более 1100 квартир.
Доходы Merko Ehitus от продаж снизились на 24% по сравнению с прошлым годом. Так, они снизились в Эстонии и Латвии и существенно выросли в Норвегии, а в Литве доходы от продаж остались более-менее на уровне прошлого года.
«Снижение доходов от продаж обусловлено завершением строительства крупных объектов, находившихся в работе в течение двух последних лет в Латвии и Эстонии, а также общим охлаждением на рынке строительства. Принимая во внимание понижающийся тренд портфеля договоров на строительство в течение последних полутора лет, наблюдающееся в этом году снижение объемов ожидалось.
Но все же в текущем году ожиданий руководства не оправдала инженерно-строительная сфера. Мы четко сконцентрировались на девелопменте многоквартирного жилья, а также на оказании услуги генерального строительного подряда в проектах, где дочерние предприятия концерна имеют конкурентное преимущество в виде инженерно-технического ноу-хау, строительного и финансового потенциала либо долгосрочного делового сотрудничества. Также в центре внимания концерна по-прежнему проекты государственно-частного партнерства (PPP), где самая большая рыночная активность до сих пор наблюдалась в Литве», - прокомментировал председатель правления АО Merko Ehitus Андрес Тринк.
«Объем строительных заказов в Прибалтике находится в понижающемся тренде, что обусловлено ситуацией в экономике и на рынке недвижимости, все возрастающей осторожностью банков при выборе клиентов и финансируемых проектов, а также ростом кредитной маржи. Заказы общественного сектора не смогли компенсировать снижение активности частных заказчиков. Рыночная ситуация ставит генеральных подрядчиков все в более сложные конкурентные условия и вынуждает сокращать расходы. Снижающаяся строительная активность в какой-то момент, вероятно, приведет и к уменьшению входных цен, но пока этого еще не произошло», - рассказал Андрес Тринк.
Доходы Merko Ehitus от продаж в третьем квартале составили 73 миллионов и за девять месяцев - 228 миллионов евро, что по сравнению с прошлым годом меньше на 24%. Доналоговая прибыль в третьем квартале составила 2,8 миллионов евро и за девять месяцев – 10,3 миллионов евро, чистая прибыль в третьем квартале составила 2,5 миллионов евро и за девять месяцев - 7 миллионов евро.
В течение 2019 года компания Merko Ehitus инвестировала в девелоперское бизнес-направление 83 миллионов евро, из них около 65 миллионов евро - в строительство квартир и почти 19 миллионов евро – в приобретение новых участков под строительство в Литве и Эстонии для создания потенциала развития в последующие годы. В Эстонии, Латвии и Литве концерн занимается девелопментом более чем 1100 квартир в целом. «Продажа и предварительная продажа квартир идут по плану, мы наблюдаем сохранение активности на рынке новых квартир, как в Таллинне, так и в Вильнюсе на прежнем уровне, а в Риге общая активность по-прежнему более низкая. Реализация инвестиций в виде продажи квартир начнется в большем объеме, чем сейчас, начиная с четвертого квартала текущего года, и увеличится еще больше в следующем году», - добавил Андрес Тринк.
Крупнейшими проектами Merko в Таллинне являются жилые кварталы Уус-Веэренни, Лахекалда и Пикалийва, в Риге – девелоперские проекты "Гайльэзерс" и "Виестурдарзс", а в Вильнюсе - девелоперские проекты "Вилнелес сленис" и "Ринктинес Урбан". В третьем квартале концерн продал 106 квартир по сравнению с 87 квартирами, проданными в третьем квартале прошлого года. В трех прибалтийских странах по состоянию на конец сентября было 123 готовых к продаже, но без предварительных договоров, квартир.
Крупнейшими договорами фирмы в третьем квартале стали: договор на реконструкцию здания строительного факультета Рижского технического университета, договор на строительство здания школы и общежития в Пиньки, а также договор на строительство парковочного здания в D-терминале Таллиннского порта. Помимо названных выше, крупными проектами, находящимися в работе, являются: в Эстонии - перестройка участка дороги Ааспере-Хальяла, строительство здания основной школы в Тюри, Дома студентов Раквереского профессионального училища и коммерческого здания по адресу Пярнуское шоссе, 186, строительство системы водоснабжения и канализации в регионе Meтсанурме, Каземетса и Юкснурме, прокладка морских кабелей в проливах Суурвяйн и Вяйкевяйн, работы по реконструкции и углублению порта Хундипеа; в Латвии - работы по строительству центра логистики Lidl, торгового центра "Альфа" и шоколадной фабрики "Лайма"; в Литве - отель "Неринга", офисное здание Quadrum, а также строительство здания частной школы в Вильнюсе.