30-я годовщина падения Берлинской стены: как это случилось и кто строит новые стены?

8 и 9 ноября Фонд Конрада Аденауэра, Эстонский институт исторической памяти и Фонд открытой Эстонии приглашают обсудить, каковы основные уроки тех переломных событий. Для участия в дискуссии в Таллинн прибывают активисты, эксперты, историки и свидетели событий из Германии, Эстонии, Польши, Бельгии и США.

В первый день конференции, 8 ноября, пройдут панельные дискуссии, в ходе которых будут анализироваться события крушения Берлинской стены и проводиться параллели с другими событиями. Зададимся вопросом, как сбавить градус противостояния в современном мире, сохранить демократические ценности и принять верные решения в условиях технологической гонки?

По словам руководителя сферы общественных связей и партнерства Эстонского института исторической памяти Сергея Метлева, в 1989 году стало окончательно ясно, что основанные на насильственной коммунистической идеологии режимы экономически нежизнеспособны и морально совершенно провалились.

«Падение Берлинской стены и Балтийская цепь - это события, ставшие возможными благодаря смелым гражданам, которые верили в силу свободы. Их вклад необходимо с нарастающей активностью изучать и закреплять в исторической памяти. Конференция позволит лучше понять исторический масштаб произошедшего и достижения последних 30 лет», - добавил Метлев.

«Посредством этого мероприятия хотим вспомнить одно важное событие в истории Германии и обсудить, что у нас общего с Эстонией и другими странами Балтии, анализируя при этом особые отношения между Германией и Эстонией», - сказала руководитель представительства Фонда Конрада Аденауэра в странах Балтии Элизабет Бауэр.

Второй день конференции 9 ноября пройдет под эгидой ежегодного мероприятия Фонда открытой Эстонии «Форум открытого общества». По счету 23-й форум представит публике президента Тоомаса Хендрика Ильвеса и профессора Йельского Университета, одного из лучших экспертов в сфере взаимоотношений России и Восточной Европы Тимоти Снайдера. Ильвес и Снайдер будут философствовать о сегодняшнем миропорядке, а также о возвышении и крушении стен между людьми и обществами. Их беседу будет модерировать директор Фонда европейской политики сети Фондов открытого общества Хетхэр Граббе.

Руководитель Фонда открытой Эстонии Малл Хеллам сказала, что падение Берлинской стены - одно из самых знаковых событий для гражданского общества в истории XX века.

«Основной гость конференции Тимоти Снайдер обращал внимание на общественные изменения, которые разделили Европу за короткий срок в ходе Второй мировой войны и символом чего стала позже Берлинская стена. Снайдер заявлял, что историю нужно рассматривать в качестве предостережение. В ходе форума проведем параллели между событиями прошлого и настоящего, обсудим желание, а также обязанность граждан влиять на происходящее в обществе», - заключила Хеллам.

Тимоти Снайдер является кавалером эстонского ордена креста Маарьямяэ третьей степени. На эстонский язык переведены его труды «Красный принц» (2015), «Кровавый земли» (2016) , «Черная земля» (2017).

Участие в конференции по приглашениям, но все желающие смогут следить за конференцией в прямом эфире или же просмотреть позже запись на портале Postimees и ERR. Прямая трансляция будет проходить на английском (оригинал) и эстонском языке (синхронный перевод).