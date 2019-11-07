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Россия отчиталась перед WADA, решение об участии в Олимпиаде будет принято в конце года

Picture of the logo of World Anti-Doping Agency (WADA)taken on September 20, 2016 at the headquarter of the organisation in Montreal. / AFP PHOTO / Marc BRAIBANT

ФОТО: Marc Braibant/AFP

Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор заявил, что Россия ответила на все вопросы WADA по поводу несоответствия данных московской антидопинговой лаборатории. 

Накануне журналист ARD Хайо Зеппельт сообщил, что 8 вопросов из 31 остались без ответа. 

«Да, Россия представила ответы на 31 вопрос. Теперь мы ждем мнения экспертов, которые действительно очень хорошо разбираются в этих деталях. Они отчитаются перед нами после того, как встретятся с российскими экспертами на следующей неделе».

Тэйлор сообщил, что исполком WADA соберется для вынесения решения по делу РУСАДА в начале декабря.

«Дата заседания комитета по соответствию еще не определена, это произойдет не раньше следующей недели. Мы должны еще раз выслушать мнение наших экспертов, которые сообщат нам свои выводы по поводу расследования в отношении России.

Раньше мы не сможем вынести свою рекомендацию, потому что появились некоторые дополнительные вопросы. Так что рекомендация комитета появится не раньше 18 ноября. Затем состоится внеочередное заседание исполкома – примерно в начале декабря, наверное, где-то в Европе. И Россия будет немедленно уведомлена об этом решении».

Также Тэйлор заявил, что, возможно, его комитет не будет рекомендовать WADA лишать РУСАДА статуса соответствия. «По существующим правилам РУСАДА несет всю ответственность, даже если нарушение совершено другими людьми или организациями, к которым РУСАДА не имеет отношения.

Однако, согласно международным стандартам, национальное антидопинговое агентство продолжит свою работу. Но, возможно, комитет по соответствию не будет рекомендовать отстранить РУСАДА. Мы должны дождаться отчета экспертов», – сказал Тэйлор.

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