Россия отчиталась перед WADA, решение об участии в Олимпиаде будет принято в конце года

Накануне журналист ARD Хайо Зеппельт сообщил, что 8 вопросов из 31 остались без ответа.

«Да, Россия представила ответы на 31 вопрос. Теперь мы ждем мнения экспертов, которые действительно очень хорошо разбираются в этих деталях. Они отчитаются перед нами после того, как встретятся с российскими экспертами на следующей неделе».

Тэйлор сообщил, что исполком WADA соберется для вынесения решения по делу РУСАДА в начале декабря.

«Дата заседания комитета по соответствию еще не определена, это произойдет не раньше следующей недели. Мы должны еще раз выслушать мнение наших экспертов, которые сообщат нам свои выводы по поводу расследования в отношении России.

Раньше мы не сможем вынести свою рекомендацию, потому что появились некоторые дополнительные вопросы. Так что рекомендация комитета появится не раньше 18 ноября. Затем состоится внеочередное заседание исполкома – примерно в начале декабря, наверное, где-то в Европе. И Россия будет немедленно уведомлена об этом решении».

Также Тэйлор заявил, что, возможно, его комитет не будет рекомендовать WADA лишать РУСАДА статуса соответствия. «По существующим правилам РУСАДА несет всю ответственность, даже если нарушение совершено другими людьми или организациями, к которым РУСАДА не имеет отношения.