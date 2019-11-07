Галерея: в Хааберсти срубили главную рождественскую елку страны

Сегодня, 7 ноября, на Ратушной площади в Таллинне будет установлена рождественская елка. Подготовка к транспортировке ели, которая росла в районе Хааберсти на улице Рыйка, началась в четверг, в 8:00. В сопровождении полиции елка будет доставлена на Ратушную площадь к середине дня.
«Уже второй год подряд мы нашли главную рождественскую елку столицы в самом Таллинне – если в прошлом году она была из Кристийне, то в этом году из Хааберсти. Несмотря на то, что мы искали ель в радиусе ста километров от столицы, в итоге решение было принято в пользу дерева, которое растет в городе. Решающим фактором стал внешний вид елки», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Завтра начнется украшение елки, а также установка Рождественского рынка, который будет открыт 15 ноября вместе с зажжением огней на рождественской ели.