Галерея: в Хааберсти срубили главную рождественскую елку страны

«Уже второй год подряд мы нашли главную рождественскую елку столицы в самом Таллинне – если в прошлом году она была из Кристийне, то в этом году из Хааберсти. Несмотря на то, что мы искали ель в радиусе ста километров от столицы, в итоге решение было принято в пользу дерева, которое растет в городе. Решающим фактором стал внешний вид елки», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.