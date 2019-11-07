Директор ФСБ: международные террористические организации из Сирии и Ирака создают "спящие ячейки" в Европе

Международные террористы, потерпев поражение в Сирии и Ираке, формируют подпольные ячейки в Европе, ориентируют сподвижников на "автономный джихад", заявил глава ФСБ России Александр Бортников.
"Международные террористические организации (МТО), осознавая перспективу своего полного разгрома на территории Сирии и Ирака, спешно отводят оставшиеся силы за пределы Ближнего Востока, создают новые зоны нестабильности в Азии и Африке, формируют сети спящих ячеек в Европе, ориентируют своих сторонников на автономный джихад в странах исхода или пребывания", - сказал Бортников в четверг в Ташкенте на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) стран СНГ.
По его словам, учитывая значительное количество россиян, принявших участие в боевых действиях на стороне террористов, "вышесказанное самым непосредственным образом касается состояния безопасности государств Содружества".
"Кроме того, с использованием средств шифрованной интернет-коммуникации джихадисты создают закрытые сетевые сообщества, где ведут психологическую обработку неофитов и дистанционно обучают методам ведения террористической деятельности. Участники таких сообществ - прямые кандидаты в террористы-одиночки", - сказал Бортников.