Директор ФСБ: международные террористические организации из Сирии и Ирака создают "спящие ячейки" в Европе

"Международные террористические организации (МТО), осознавая перспективу своего полного разгрома на территории Сирии и Ирака, спешно отводят оставшиеся силы за пределы Ближнего Востока, создают новые зоны нестабильности в Азии и Африке, формируют сети спящих ячеек в Европе, ориентируют своих сторонников на автономный джихад в странах исхода или пребывания", - сказал Бортников в четверг в Ташкенте на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) стран СНГ.