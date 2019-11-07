Чт, 7.11.2019
На этих же местах паркуются жители центра и Старого города. Здесь не все так однозначно. Главное убедиться в пользе этой услуги. Владимир Свет
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Государство хочет передавать данные постояльцев отелей в полицию

Turistid Pärnus.

ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees

Согласно законопроекту Министерства экономики, данные всех постояльцев отелей нужно будет передавать напрямую в базу данных полиции, пишет издание «Деловые ведомости».

«Непропорциональная мера», «слежка», «дорогое удовольствие» – гостиничный сектор и Центр по правам человека восприняли план не слишком хорошо.

По словам исполнительного директора Nordic Hotels Феликса Мягуса, план вызывает у него беспокойство. «Гостиницы всегда были приватными учреждениями, откуда не утекала информация, и мы не хотим, чтобы это изменилось сейчас», – заметил он.

Подробнее в «Деловых ведомостях».

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