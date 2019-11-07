Государство хочет передавать данные постояльцев отелей в полицию

Согласно законопроекту Министерства экономики, данные всех постояльцев отелей нужно будет передавать напрямую в базу данных полиции, пишет издание «Деловые ведомости».
«Непропорциональная мера», «слежка», «дорогое удовольствие» – гостиничный сектор и Центр по правам человека восприняли план не слишком хорошо.
По словам исполнительного директора Nordic Hotels Феликса Мягуса, план вызывает у него беспокойство. «Гостиницы всегда были приватными учреждениями, откуда не утекала информация, и мы не хотим, чтобы это изменилось сейчас», – заметил он.
Подробнее в «Деловых ведомостях».