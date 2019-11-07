Эксперимент: как лжелекарства попадают в Эстонию?

На коробке с чудо-лекарством, дошедшим до Postimees, а также на имевшимся в ней инфолистке указана именно фирма Shopping Service. На возвратном листке, который лежал в посылке, действительно в качестве адресанта указана фирма Shaldon Business Investments LLP. В Латвийском коммерческом регистре данных о такой фирме нет, также по данным регистра не связана она и с Shopping Service.

По странному стечению обстоятельств в качестве адреса зарегистрированной в Англии фирмы указана улица Страупес в Риге. По тому же адресу расположено Shopping Service. Более того, работник по обслуживанию клиентов в разговоре с Postimees по телефону неоднократно утверждал, что если мы захотим вернуть товар, то должны отправлять его именно фирме Shopping Service.

Продающиеся в Эстонии лжелекарства:

Подделка эстонских номеров участилась

Когда журналист Postimees оставил свой телефон на сайте Bactefort, ему перезвонила говорящая по-русски Ольга. Звонок поступил с эстонского номера, при обратном звонке на который трубку взяла эстонка, не пожелавшая говорить о лекарстве и, прежде чем прервать разговор, высказавшая недовольство тем, что ей опять звонят.

То же произошло и при заказе второго товара. С эстонского номера перезвонила говорящая по-русски продавец, но при обратном звонке трубку взял мужчина, который, по его словам, ничего не слышал о продукции.

Позвонить из-за рубежа так, что на экране человека высветится эстонский номер, совсем несложно, а настоящий владелец номера не обязательно должен быть в курсе происходящего.

«Подделка эстонских номеров за рубежом в последнее время стала учащающейся тенденцией, и поскольку эти звонки поступают из-за границы, то мы не может их ограничить», - признает специалист по связям с общественностью фирмы Elisa Таави Тедер. Поэтому он советует просто быть внимательнее.

«Если все же звонят с эстонского номера и на чужом языке пытаются продать какую-то услугу, то нужно отнестись к происходящему критически и проверить, кто действительно предлагает товар или услугу. То, что звонят с эстонского номера или в контактах указан эстонский номер телефона, не может быть основанием при принятии решения о том, заслуживает ли поставщик услуги доверия», - сказал Тедер.