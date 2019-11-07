Оставленная на плите еда привела к пожару

В 14.08 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Вирмализе в районе Кесклинн. Прибывшие спасатели выяснили, что в одной из квартир многоквартирного дома подгорела еда. В квартире находился человек, которого спасатели передали скорой помощи. Пострадавшего доставили в больницу для осмотра, сообщил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.