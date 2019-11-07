Чт, 7.11.2019
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Оставленная на плите еда привела к пожару

Газовая плита.

ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Во второй половине дня в среду в Таллинне подгоревшая на плите еда стала опасной для человеческой жизни.

В 14.08 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Вирмализе в районе Кесклинн. Прибывшие спасатели выяснили, что в одной из квартир многоквартирного дома подгорела еда. В квартире находился человек, которого спасатели передали скорой помощи. Пострадавшего доставили в больницу для осмотра, сообщил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

Спасатели ликвидировали опасность и проветрили помещения.

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