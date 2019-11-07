Расстрелявший восьмерых сослуживцев солдат заявил об издевательствах и угрозах изнасилования

Издание Baza без указания источника информации опубликовало такие показания солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял восьмерых сослуживцев в Забайкалье, передает Newsru.com.

По словам Шамсутдинова, как только он пришел в армию, у него отобрали телефон и деньги. Кроме того, офицеры его избивали, а в день инцидента намеревались "опустить" с помощью изнасилования.

"Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула - все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?" - приводит Baza слова Шамсутдинова. Кроме того, он заявил, что после задержания его "очень сильно били": "Я думал, если честно, что умру".

Во время свидания со своим отцом Салимом Шамсутдиновым солдат объяснил, что пошел на убийство из-за того, что не мог больше терпеть издевательства в части, пишет "Тюмень онлайн".

"Сказал: прости, папа, я иначе не мог, у меня другого выбора не было, и сил терпеть все, что там со мной делали, тоже не было. Говорит, что за дело поступил с ними так. Сказал, что эту часть, этот гадюшник, давно надо было разогнать. Жалеет о двух убитых. Не хотел в них стрелять, просто в ту минуту не видел, кто перед ним. Заметил бы - то трогать не стал", - сказал изданию отец срочника.

"Офицеры России" и "Солдатские матери": во всем виноваты игры в интернете, который "надо закрывать"

Между тем лидеры общественных организаций "Офицеры России" и "Комитет солдатских матерей России" заявили, что дедовщины в российской армии нет, а в массовом расстреле виноваты система воспитания и компьютерные игры, пишет "Коммерсант".

5 ноября на совместной пресс-конференции председатель президиума "Офицеров" Сергей Липовой заявил, что Минобороны работает открыто, а обвинять в произошедшем в Забайкалье офицеров "категорически неправильно". При этом он считает, что для предотвращения таких преступлений нужно наладить работу психологов, а Роскомнадзор должен блокировать доступ к жестоким компьютерным играм в интернете.

Липовой заявил, что Шамсутдинов "целенаправленно обдумал преступление и сознательно расстрелял своих сослуживцев". "Как будто у этого солдата смешалась компьютерная реальность с жизненной, - сказал он. - Это пробелы и в целом в системе воспитания". Отметим, что ранее подобная версия следствием не называлась.

Председатель "Комитета солдатских матерей России" Флера Салиховская и вовсе заявила, что "интернет надо закрывать". Она допустила, что "парень не выдержал" конфликтов с сослуживцами, и признала наличие фактов дедовщины в российских воинских частях, однако заявила, что в большинстве своем они касаются вымогательства материальных ценностей контрактниками у срочников. "Ребята к нам бегать из частей перестали, как только на место министра обороны пришел Сергей Кужугетович Шойгу. А когда я задаю им вопрос по поводу взаимоотношений, они отвечают: "Мы же мужики". То есть мужская компания регулируется своими правилами жизни", - заявила председатель "Комитета солдатских матерей".

Присутствовавший на пресс-конференции психиатр Александр Федорович заявил, что неуставные отношения на фоне стресса из-за смены региона проживания и социальных условий могли привести к состоянию аффекта. Источник, близкий к следствию, ранее подтвердил факт жестких неуставных отношений в части. По данным СМИ, конфликт у Рамиля Шамсутдинова мог быть с убитым им старшим лейтенантом Даниилом Пьянковым, который якобы издевался над солдатами.