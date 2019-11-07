Чт, 7.11.2019
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  • Каймар Кару принес присягу перед Рийгикогу и вступил в должность министра

Каймар Кару принес присягу перед Рийгикогу и вступил в должность министра

В четверг новый министр внешней торговли и информационных технологий Каймар Кару вступил в должность, принеся присягу перед Рийгикогу, в четверг Кару также впервые примет участие в заседании правительства, передала пресс-служба правительства.

«Желаю сил и успехов новому министру. Портфель министра внешней торговли и информационных технологий очень весомый как в глазах частного сектора, так и государства, и накладывает большую ответственность. Задачей министра является открывать для наших предприятий экспортные рынки и новые возможности сотрудничества за рубежом и развивать нашу историю успеха — наше цифровое государство», - сказал премьер-министр Юри Ратас.

Нового министра назначила в субботу в должность по предложению главы правительства президент Керсти Кальюлайд.

Кару имеет 20-летний опыт работы в секторе информационных технологий и степень магистра по философии, полученную в Тартуском университете.

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