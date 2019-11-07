Каймар Кару принес присягу перед Рийгикогу и вступил в должность министра

В четверг новый министр внешней торговли и информационных технологий Каймар Кару вступил в должность, принеся присягу перед Рийгикогу, в четверг Кару также впервые примет участие в заседании правительства, передала пресс-служба правительства.
«Желаю сил и успехов новому министру. Портфель министра внешней торговли и информационных технологий очень весомый как в глазах частного сектора, так и государства, и накладывает большую ответственность. Задачей министра является открывать для наших предприятий экспортные рынки и новые возможности сотрудничества за рубежом и развивать нашу историю успеха — наше цифровое государство», - сказал премьер-министр Юри Ратас.
Нового министра назначила в субботу в должность по предложению главы правительства президент Керсти Кальюлайд.
Кару имеет 20-летний опыт работы в секторе информационных технологий и степень магистра по философии, полученную в Тартуском университете.