Полезно: как правильно упаковать хрупкие предметы перед переездом

Какие предметы можно отнести к хрупким? Исчерпывающего ответа на этот вопрос нет, потому что, как вы понимаете, поломать можно все. Но к ним однозначно относятся вещи, которым при перевозке нужна дополнительная защита.

Итак, что же можно отнести к хрупким предметам

• На первом месте, конечно, посуда. Тот самый бабушкин фарфор, любимые кофейные кружки, вазы для цветов.

• Предметы интерьера из гипса, керамики и других хрупких материалов, сувениры, статуэтки — как правило, их в каждом доме даже больше чем достаточно.

• Светильники, люстры.

• Зеркала и стекла в любых видах, в том числе дверцы мебели.

• Бытовая и офисная техника.

• Музыкальные инструменты.

ФОТО: скриншот с сайта artmoving.ru

Какие предметы являются хрупкими, мы разобрались. Теперь перейдем к правилам их перевозки.

Первое и, пожалуй, самое главное, без чего гарантия сохранности предметов в первоначальном виде сводится к нулю — это надежная упаковка.

Вот самые распространенные варианты упаковочных материалов:

• воздушно-пузырчатая пленка не только поможет успокоить нервы, но и обеспечит создание защитной оболочки, предохранит от ударов и механического воздействия;

• картонные коробки и все их разновидности помогут вам при переезде сократить вероятность повреждения вещей;

• насыпная упаковка, так называемые пенопластовые хлопья используется для надежной и бережной фиксации хрупкого и ценного груза в коробке;

• клейкие ленты, полиэтиленовые и бумажные, в представлении не нуждаются;

• упаковочная бумага, в которую можно либо просто завернуть предмет и положить в коробку, либо переложить листами упаковочной бумаги отдельные предметы внутри коробки, например, тарелки;

Общие принципы упаковки Пакуя вещи в коробку, соблюдайте простое правило — на дно кладите более тяжелые предметы, сверху - более легкие.

Все пустоты между предметами внутри коробки лучше заполнить чем-то амортизирующим. Для этого можно использовать смятую упаковочную бумагу, воздушно-пузырчатую пленку или специальный наполнитель.

Обязательно промаркируйте все коробки заранее, используя или специальный значок «рюмка», или напишите «стекло». Продублируйте маркировку со всех сторон коробки, чтобы ваши пометки были видны с любого ракурса. Да и вообще — постарайтесь подписать все коробки с вещами: при распаковке на новом месте вы точно себя поблагодарите.

Отдельный момент — правильная перевозка. Все вещи в кузове автомобиля должны быть зафиксированы ремнями, а на подвижных частях — мягкими подкладками и скотчем. Чтобы минимизировать движение предметов, необходимо поставить специализированные или импровизированные стопоры на полу кузова. Так вещи доедут до пункта назначения в целости и сохранности.