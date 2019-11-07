Чт, 7.11.2019
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Полезно: как правильно упаковать хрупкие предметы перед переездом

Переезд. Снимок иллюстративный.

ФОТО: flickr.com

Разбитый бабушкин фарфор, поцарапанный монитор компьютера, расстроенное фортепиано... Каждый, кто когда-либо переезжал, не понаслышке знает, с какими трудностями можно столкнуться при перевозке хрупких предметов. Во избежание потери нервных клеток и приобретения вместо них седых волос, к переезду следует готовиться заранее, советует Diy.ru.

Какие предметы можно отнести к хрупким? Исчерпывающего ответа на этот вопрос нет, потому что, как вы понимаете, поломать можно все. Но  к ним однозначно относятся вещи, которым при перевозке нужна дополнительная защита. 

Итак, что же можно отнести к хрупким предметам

• На первом месте, конечно, посуда. Тот самый бабушкин фарфор, любимые кофейные кружки, вазы для цветов.

• Предметы интерьера из гипса, керамики и других хрупких материалов, сувениры, статуэтки — как правило, их в каждом доме даже больше чем достаточно. 

• Светильники, люстры.

• Зеркала и стекла в любых видах, в том числе дверцы мебели.

• Бытовая и офисная техника.

• Музыкальные инструменты.

ФОТО: скриншот с сайта artmoving.ru

Какие предметы являются хрупкими, мы разобрались. Теперь перейдем к правилам их перевозки.

Первое и, пожалуй, самое главное, без чего гарантия сохранности предметов в первоначальном виде сводится к нулю — это надежная упаковка. 

Вот самые распространенные варианты упаковочных материалов:

• воздушно-пузырчатая пленка не только поможет успокоить нервы, но и обеспечит создание защитной оболочки, предохранит от ударов и механического воздействия;

• картонные коробки и все их разновидности помогут вам при переезде сократить вероятность повреждения вещей;

• насыпная упаковка, так называемые пенопластовые хлопья используется для надежной и бережной фиксации хрупкого и ценного груза в коробке; 

• клейкие ленты, полиэтиленовые и бумажные, в представлении не нуждаются;

• упаковочная бумага, в которую можно либо просто завернуть предмет и положить в коробку, либо переложить листами упаковочной бумаги отдельные предметы внутри коробки, например, тарелки;

Общие принципы упаковки

  • Пакуя вещи в коробку, соблюдайте простое правило — на дно кладите более тяжелые предметы, сверху - более легкие.
  • Все пустоты между предметами внутри коробки лучше заполнить чем-то амортизирующим. Для этого можно использовать смятую упаковочную бумагу, воздушно-пузырчатую пленку или специальный наполнитель.
  • Обязательно промаркируйте все коробки заранее, используя или специальный значок «рюмка», или напишите «стекло». Продублируйте маркировку со всех сторон коробки, чтобы ваши пометки были видны с любого ракурса. Да и вообще — постарайтесь подписать все коробки с вещами: при распаковке  на новом месте вы точно себя поблагодарите.
  • Отдельный момент — правильная перевозка. Все вещи в кузове автомобиля должны быть зафиксированы ремнями, а на подвижных частях — мягкими подкладками и скотчем. Чтобы минимизировать движение предметов, необходимо поставить специализированные или импровизированные стопоры на полу кузова. Так вещи доедут до пункта назначения в целости и сохранности.

Переезд — дело нелегкое, особенно переезд с хрупкими предметами. Надеемся, данная статья поможет вам сохранить не только вещи, но и нервные клетки, а сам переезд станет лишь светлым воспоминаем в вашей жизни!

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