Полезно: как правильно упаковать перед переездом хрупкие предметы

Разбитый бабушкин фарфор, поцарапанный монитор компьютера, расстроенное фортепиано... Каждый, кто когда-либо переезжал, не понаслышке знает, с какими трудностями можно столкнуться при перевозке хрупких предметов. Во избежание потери нервных клеток и приобретения вместо них седых волос, к переезду следует готовиться заранее, советует Diy.ru.
Какие предметы можно отнести к хрупким? Исчерпывающего ответа на этот вопрос нет, потому что, как вы понимаете, поломать можно все. Но к ним однозначно относятся вещи, которым при перевозке нужна дополнительная защита.
Итак, что же можно отнести к хрупким предметам
• На первом месте, конечно, посуда. Тот самый бабушкин фарфор, любимые кофейные кружки, вазы для цветов.
• Предметы интерьера из гипса, керамики и других хрупких материалов, сувениры, статуэтки — как правило, их в каждом доме даже больше чем достаточно.
• Светильники, люстры.
• Зеркала и стекла в любых видах, в том числе дверцы мебели.
• Бытовая и офисная техника.
• Музыкальные инструменты.
Какие предметы являются хрупкими, мы разобрались. Теперь перейдем к правилам их перевозки.
Первое и, пожалуй, самое главное, без чего гарантия сохранности предметов в первоначальном виде сводится к нулю — это надежная упаковка.
Вот самые распространенные варианты упаковочных материалов:
• воздушно-пузырчатая пленка не только поможет успокоить нервы, но и обеспечит создание защитной оболочки, предохранит от ударов и механического воздействия;
• картонные коробки и все их разновидности помогут вам при переезде сократить вероятность повреждения вещей;
• насыпная упаковка, так называемые пенопластовые хлопья используется для надежной и бережной фиксации хрупкого и ценного груза в коробке;
• клейкие ленты, полиэтиленовые и бумажные, в представлении не нуждаются;
• упаковочная бумага, в которую можно либо просто завернуть предмет и положить в коробку, либо переложить листами упаковочной бумаги отдельные предметы внутри коробки, например, тарелки;
Общие принципы упаковки
- Пакуя вещи в коробку, соблюдайте простое правило — на дно кладите более тяжелые предметы, сверху - более легкие.
- Все пустоты между предметами внутри коробки лучше заполнить чем-то амортизирующим. Для этого можно использовать смятую упаковочную бумагу, воздушно-пузырчатую пленку или специальный наполнитель.
- Обязательно промаркируйте все коробки заранее, используя или специальный значок «рюмка», или напишите «стекло». Продублируйте маркировку со всех сторон коробки, чтобы ваши пометки были видны с любого ракурса. Да и вообще — постарайтесь подписать все коробки с вещами: при распаковке на новом месте вы точно себя поблагодарите.
- Отдельный момент — правильная перевозка. Все вещи в кузове автомобиля должны быть зафиксированы ремнями, а на подвижных частях — мягкими подкладками и скотчем. Чтобы минимизировать движение предметов, необходимо поставить специализированные или импровизированные стопоры на полу кузова. Так вещи доедут до пункта назначения в целости и сохранности.
Переезд — дело нелегкое, особенно переезд с хрупкими предметами. Надеемся, данная статья поможет вам сохранить не только вещи, но и нервные клетки, а сам переезд станет лишь светлым воспоминаем в вашей жизни!