Swedbank понизил прогноз экономического роста Эстонии на этот год

В следующем году рост ВВП замедлится до 2,1 процента, сообщается в ноябрьском прогнозе Swedbank Economic Outlook. В августе банк прогнозировал на 2020 год 2,3-процентный рост.

Банк оставил прогноз на 2021 год на летнем уровне 2,5 процента.

Прогноз роста потребления домохозяйствами банк понизил на 0,9 процентных пункта до 2,6 процента на этот год, до 2,3 процента на 2020 год и до 2 процентов на 2021 год.

Банк поднял прогноз роста потребительских цен с августовских 2,3 процента до 2,4 процента на этот год, прогноз на последующие годы остался на отметках 2,3 и 2,2 процента соответственно.

В своем экономическом прогнозе Swedbank оставил прогноз уровня безработицы на этот, следующий и 2021 год на отметках 4,9 процента, 5,1 процента и 5,4 процента соответственно.

Банк оставил прогноз роста трудозанятости на отметке 0,3 процента. По прогнозу Swedbank, в следующем году рост будет нулевым, а в 2021 году составит 0,2 процента.

По прогнозу, экспорт товаров и услуг вырастет в этом году на 3,7 процента (на 0,4 процентных пункта ниже августовского прогноза). Прогноз на следующий год банк понизил с 4 до 3,5 процента, а прогноз на 2021 год — с 5 до 4,6 процента.

Прогноз импорта товаров и услуг на этот год банк понизил на 1 процентный пункт до 3,5 процента. Прогноз на следующий год банк понизил на 0,8 процентных пункта до 3,7 процента, а прогноз на 2021 год на 0,6 процентных пункта до 5 процентов.

Swedbank понизил прогноз экономического роста Латвии на 0,5 процентных пункта до 2,3 процента, но оставил прогноз на 2020 год на отметке 2 процентов, а прогноз на 2021 год на отметке 2,5 процента.