Участница Олимпиады-2016 получила большой тюремный срок за контрабанду наркотиков

Голландская бегунья Мадия Гафур приговорена к 8,5 годам лишения свободы за перевозку наркотиков.
Спортсменка предстала перед судом в Германии. Она была признана виновной в контрабанде 50 кг экстази и 2 кг метамфетамина. Стоимость наркотических веществ оценивается в 2 миллиона евро.
Наркотики были найдены в багажнике машины Гафур в июне этого года, когда она пыталась пересечь границу между Германией и Голландией.
Сторона защиты Гафур на суде утверждала, что она была уверена, что перевозит не наркотические вещества, а допинг, предназначенный также и для других спортсменов. При этом Гафур отказалась говорить, кто снабжал ее наркотиками.
26-летняя Гафур – участница Олимпийских игр 2016 года. В составе голландской команды она выступала в эстафете 4х400 м. Также она становилась чемпионкой Голландии в беге на 400 метров в помещении.