Участница Олимпиады-2016 получила большой тюремный срок за контрабанду наркотиков

Спортсменка предстала перед судом в Германии. Она была признана виновной в контрабанде 50 кг экстази и 2 кг метамфетамина. Стоимость наркотических веществ оценивается в 2 миллиона евро.

Наркотики были найдены в багажнике машины Гафур в июне этого года, когда она пыталась пересечь границу между Германией и Голландией.

Сторона защиты Гафур на суде утверждала, что она была уверена, что перевозит не наркотические вещества, а допинг, предназначенный также и для других спортсменов. При этом Гафур отказалась говорить, кто снабжал ее наркотиками.