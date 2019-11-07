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  • Участница Олимпиады-2016 получила большой тюремный срок за контрабанду наркотиков

Участница Олимпиады-2016 получила большой тюремный срок за контрабанду наркотиков

Мадия Гафур

ФОТО: Michael Sohn/AP

Голландская бегунья Мадия Гафур приговорена к 8,5 годам лишения свободы за перевозку наркотиков. 

Спортсменка предстала перед судом в Германии. Она была признана виновной в контрабанде 50 кг экстази и 2 кг метамфетамина. Стоимость наркотических веществ оценивается в 2 миллиона евро.

Наркотики были найдены в багажнике машины Гафур в июне этого года, когда она пыталась пересечь границу между Германией и Голландией.

Сторона защиты Гафур на суде утверждала, что она была уверена, что перевозит не наркотические вещества, а допинг, предназначенный также и для других спортсменов. При этом Гафур отказалась говорить, кто снабжал ее наркотиками.

26-летняя Гафур – участница Олимпийских игр 2016 года. В составе голландской команды она выступала в эстафете 4х400 м. Также она становилась чемпионкой Голландии в беге на 400 метров в помещении.

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