Фото: в Сууре-Яани внедорожник сбил электрический столб

Сегодня, 7 ноября, около 8:00 на улице Кёлери в Сууре-Яани автомобиль Honda CR-V съехал в кювет, сбив деревянный электрически столб. Водитель отделался испугом, пишет Sakala.
По данным Sakala, водитель Honda по неизвестной причине потерял управление перед заездом в город, оказался на полосе встречного движения, откуда съехал в кювет, сбив деревянный электрический столб.
Столб рухнул на машину. Чтобы убрать его оттуда, пришлось вызвать электриков. На место происшествия прибыла также скорая помощь.
По словам пресс-секретаря полиции, водитель не пострадал, в дальнейшем этим ДТП будет заниматься страховая служба.