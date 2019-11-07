Пропал еще один 15-летний подросток: полиция просит помощи

Об исчезновении Кристьяна в центр тревоги сообщили вчера. Последний раз родители видели его 2 ноября дома в волости Виймси. Его дальнейшие перемещения неизвестны, однако он может находиться в волости Харку.

Полиция пообщалась с близкими и друзьями Кристьяна, проверила различные адреса, но безрезультатно.

Приметы пропавшего: рост около 185 см, стройное телосложение. У него серо-зеленые глаза и светлые волосы, которые часто зачесаны назад. Он может быть одет в серую спортивную куртку с капюшоном, черную куртку с меховым воротником и черную кепку Nike. На Кристьяне могут быть узкие черные джинсы с рваными коленями.