Чт, 7.11.2019
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  • Пропал еще один 15-летний подросток: полиция просит помощи

Пропал еще один 15-летний подросток: полиция просит помощи

Кристьян.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet.

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летнего Кристьяна, который в субботу ушел из дома в волости Виймси.

Об исчезновении Кристьяна в центр тревоги сообщили вчера. Последний раз родители видели его 2 ноября дома в волости Виймси. Его дальнейшие перемещения неизвестны, однако он может находиться в волости Харку.

Полиция пообщалась с близкими и друзьями Кристьяна, проверила различные адреса, но безрезультатно.

Приметы пропавшего: рост около 185 см, стройное телосложение. У него серо-зеленые глаза и светлые волосы, которые часто зачесаны назад. Он может быть одет в серую спортивную куртку с капюшоном, черную куртку с меховым воротником и черную кепку Nike. На Кристьяне могут быть узкие черные джинсы с рваными коленями.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Кристьяна, сообщить об этом в центр тревоги по номеру 112.

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