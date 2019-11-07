Юферева-Скуратовски сомневается, что Кальюлайд стоит ехать в Москву на 9 мая

Стоит ли президенту Кальюлайд ехать в Москву на 9 мая? «Я не знаю, если это вызовет больше внутренних напряженностей для Эстонии, то, может быть, не стоит ехать. Но если общественное мнение к этому готово, то почему нет», – сказала центрист и депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски, которая недавно была назначена руководителем эстонской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
В передаче ERR «Otse uudistemajast» Юферева-Скуратовски сказала, что следует взвесить, что визит Кальюлайд в Москву может дать Эстонии с точки зрения этих двухсторонних отношений.
«Следует подумать, что это даст Эстонии — Эстония выиграет или это вызовет внутригосударственный скандал», – сказала она, добавив, что большинство политический партий, кроме Центристской, против этого.
На вопрос следует ли премьер-министру Юри Ратасу встречаться со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым Юферева-Скуратовски тоже не дала четкого ответа, но призвала не поднимать больше тему компенсации за ущерб от советской оккупации и не требовать ее от России, что делает министр иностранных дел Урмаса Рейнсалу ("Отечество").