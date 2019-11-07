Юферева-Скуратовски сомневается, что Кальюлайд стоит ехать в Москву на 9 мая

Стоит ли президенту Кальюлайд ехать в Москву на 9 мая? «Я не знаю, если это вызовет больше внутренних напряженностей для Эстонии, то, может быть, не стоит ехать. Но если общественное мнение к этому готово, то почему нет», – сказала центрист и депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски, которая недавно была назначена руководителем эстонской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).