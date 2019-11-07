Бунт по-неаполитански: игроки "Наполи" восстали против президента, крайним может оказаться тренер



Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис остался крайне недоволен результатами команды в последних матчах Серии А. «Наполи» не может одержать победу уже в трех встречах. В связи с этим Де Лаурентис закрыл команду на базе до конца недели, на время подготовки к двум матчам – с «Зальцбургом» и «Дженоа». «Это не наказание, а возможность получше узнать друг друга», – сказал президент клуба. В свою очередь, его решение раскритиковал главный тренер команды Карло Анчелотти. «Если вы спросите меня, что я думаю, я скажу, что не согласен с решением, принятым клубом. Однако тренер должен оставаться тренером. Это те решения, которые принимает клуб», – отметил Анчелотти.



"Наполи" не смог победить и в матче Лиги чемпионов против "Зальцбурга", а игроки отказались возвращаться на базу клуба: отказавшись сесть в клубный автобус, футболисты бунтуют против решения Де Лаурентиса, сообщает Football Italia со ссылкой на итальянские СМИ. Также, сообщает Sports.ru, что игроки отказываются возвращаться на базу для подготовки к субботнему матчу Серии А с «Дженоа», и Анчелотти их поддержал.



После демарша футболистов «Наполи» опубликовал официальное заявление о поведении игроков : «Что касается поведения игроков 5 ноября, клуб сообщает, что сделает все возможное, чтобы защитить свои экономические, имущественные, имиджевые и дисциплинарные интересы в соответствующих инстанциях. Клуб также хочет прояснить, что возлагает ответственность за решение о проведении сбора команды на главного тренера Карло Анчелотти. Наконец, клуб больше не будет делать заявлений до определенного времени», – говорится в сообщении клуба.

Под "определенным" моментом понимается отставка Карло Анчелотти. Как сообщают итальянские СМИ, Аурелио Де Лаурентис уже дал указание юристам проработать возможный разрыв контракта с итальянским специалистом.