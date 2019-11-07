Пользователи услуги Smart-ID могут столкнуться с серьезными проблемами

В связи с тем, что в начале декабря истекает срок действия сертификата услуги Smart-ID - (RP-API) TLS/SSL, инфотехнологическое предприятие SK ID Solutions 4 декабря этого года в 15.30 введет в действие новый сертификат.
Об этом BNS сообщил представитель предприятия, отметив, что изменение коснется всех услуг, поддерживаемых Smart-ID, то есть, тех, в которых допускается возможность идентификации или электронной подписи посредством Smart-ID.
В связи с этим предприятие просит всех пользователей услуги своевременно сменить сертификат RP-API, новую версию которого можно самостоятельно скачать на домашней странице фирмы. Если собственник электронной услуги не поменяет сертификат RP-API, использование электронной услуги с помощью Smart-ID станет невозможным.
Новый сертификат услуги выдан другим сертификационным оператором, им является DigiCert SHA2 Secure Server CA.