Кылварт не исключил, что в будущем ограничения на продажу спиртного расширят и на казино

«Ограничения будут начинаться с двух часов ночи по рабочим дням и с трех часов в выходные дни. Основная необходимость принятия данных ограничений была связана, прежде всего, с правопорядком и безопасностью наших граждан. На сегодняшний день мы можем констатировать, что, к сожалению, питейные заведения с проблемами правопорядка не справлялись - ни вокруг этих заведений, ни внутри», - рассказал Михаил Кылварт, выступая в прямом эфире передачи «Подробности» на волне «Радио 4», и добавил, что отелями и казино таких проблем не было.