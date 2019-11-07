Вне дома: как пройти в Biblioteq?

Что же такое Biblioteq и почему нужно обратить внимание на открытие этого заведения? Отвечает Марет Соом, которой и принадлежит салон: «Biblioteq – это коллекция лучших моментов жизни! Это события, это истории, которые не забываются, не зависят от времени и пространства и несут в себе эмоции и воспоминания, которые не сотрутся никогда».

Патетически звучит, но почему-то верится, что вскоре Biblioteq станет популярным местом. Но что это, собственно, такое?

Это не ресторан, не бар, это место для проведения мероприятий. Салон Biblioteq является частью нового комплекса Gurmee garaaž, где откроются рестораны, бар морепродуктов, винный бар, эко-кафе и пекарня, суши-бар и другие заведения. В 1930-х годах в доме, охраняющемся как памятник старины, располагалась стекольная мастерская, принадлежавшая магнату Теодору Каарманну.

Салон подходит для проведения самых разных мероприятий: празднования дней рождения, свадеб и прочих личных знаменательных событий, организации ужинов, обедов, завтраков, пресс-конференций, корпоративных мероприятий, презентаций товаров, концертов, тематических праздников, приемов… «А почему бы даже и не для открытия тайного ночного клуба – только для избранных?» - улыбается Марет.

Марет Соом рассказывает о своей концепции салона. ФОТО: Margus Johanson

Арочные дверные проемы, мягкий сумрак, тяжелые бархатные портьеры на огромных окнах, стойка коктейльного бара из дерева и мрамора, зеркала, свечи… Таким салон предстал перед журналистами. «Это помещение – многоцветный хамелеон, а каждое мероприятие в нем будет уникальным. Все детали – в руках заказчика, а мы поможем воплотить самые дерзкие мечты», - рассказывает Марет Cooм, имеющая в своем послужном списке более двадцати лет опыта организации мероприятий не только в Эстонии, но и за ее пределами. Для своих клиентов Марет организует мероприятия по всей Европе, а в Эстонии считается непревзойденным профессионалом в любимом деле.

Выбор меню зависит только от заказчика мероприятия. ФОТО: Margus Johanson

В гастрономическое путешествие клиентов Biblioteq увлекут за собой лучшие мастера своего дела – салон сотрудничает с частными поварами и с лучшими кейтеринг-компаниями страны. Клиенту представляется уникальная возможность побывать в ресторане своей мечты, где действуют его собственные правила: это может быть длинный домашний стол или ресторан с белоснежными скатертями, коктейль-фуршет или ужин в стиле шведского стола.

Собственно банкетное помещение вместит до семидесяти человек, а на кухне можно проводить мастер-классы. По словам управляющей салоном Кристины Толль, в Таллинне не очень много мест, где можно было бы провести частное мероприятие или торжество. Biblioteq одинаково хорошо подойдет и для проведения детского дня рождения, и для торжественного вечера с ужином, достойным мишленовского ресторана.