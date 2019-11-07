Допинг в Эстонии может стать уголовно наказуемым

Изменения коснутся прежде всего оплаты труда спортсменов и их трудовых отношений, а также будет дополнен Пенитенциарный кодекс в части статей, которые предусматривают ответственность за допинговые нарушения.

"Законопроект дает ясно понять, что допингу в спорте нет места. Защищаем мы прежде всего спортсменов. Будет распространена уголовная ответственность за склонение к употреблению, передачу и помощь при использовании допинга, что уменьшит внешнее давление, которое может оказываться на спортсмена. Надеемся, что ужесточенные меры наказания помогут избежать допинговых нарушений в будущем", - заявил министр культуры Тынис Лукас.

По предложенному законопроекту ответственность за допинговые нарушения будет введена либо в виде денежного штрафа, либо в виде лишения свободы на срок до двух лет.