Допинг в Эстонии может стать уголовно наказуемым

Правительство Эстонии на сегодняшнем заседании одобрило поправки к Закону о спорте и другим законодательным актам в этой сфере и отправило их для рассмотрения в парламент страны.
Изменения коснутся прежде всего оплаты труда спортсменов и их трудовых отношений, а также будет дополнен Пенитенциарный кодекс в части статей, которые предусматривают ответственность за допинговые нарушения.
"Законопроект дает ясно понять, что допингу в спорте нет места. Защищаем мы прежде всего спортсменов. Будет распространена уголовная ответственность за склонение к употреблению, передачу и помощь при использовании допинга, что уменьшит внешнее давление, которое может оказываться на спортсмена. Надеемся, что ужесточенные меры наказания помогут избежать допинговых нарушений в будущем", - заявил министр культуры Тынис Лукас.
По предложенному законопроекту ответственность за допинговые нарушения будет введена либо в виде денежного штрафа, либо в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Законопроект также упорядочит систему оплаты труда спортсменов, в котором главный акцент будет сосредоточен на заключении спортсменами трудовых договоров, которые бы предоставляли спортсменам все необходимые соцгарантии. Также будет установлен максимальный размер спортивной стипендии и будут предоставлены исключения в Законе о трудовом договоре, направленные на поддержку спортсменов.