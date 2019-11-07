Новоиспеченные обладатели новеньких AirPods жалуются на головную боль

По словам некоторых владельцев AirPods с приставкой Pro, наушники вызывают головную боль и проблемы с «давлением». Неприятные ощущения пропадают, как только человек снимает AirPods. Пока неясно, насколько распространена данная проблема. На Reddit отзывы противоречивые. Некоторые из комментаторов рассказали, что ощущают дискомфорт от любых наушников с шумоподавлением, пишет Ferra.

В Эстонии Apple AirPods Pro стоят от 250 евро. Помимо функции активного шумоподавления, наушники получили три пары силиконовых вкладышей. Они способны работать 4,5 часа работы от одного заряда и до 24 часов с использованием кейса.