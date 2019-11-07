Подозревающийся в совершении преступления сам связался с полицией

Ранним утром 13 июля в развлекательном учреждении в центре Таллинна было совершено нападение на 22-летнего посетителя. В связи с этим кесклиннаское отделение полиции устанавливало личность мужчины, попавшего в камеры видеонаблюдения. Сообщалось, что подозреваемый говорил по-русски, на вид ему 30-35 лет.