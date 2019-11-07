Чт, 7.11.2019
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Подозревающийся в совершении преступления сам связался с полицией

Настольный телефон.

ФОТО: Egert Kamenik/ Postimees

Сегодня утром полиция просила помощи в установления личности мужчины, подозревающегося в совершении преступления летом этого года. После полудня он сам связался со стражами порядка.

Ранним утром 13 июля в развлекательном учреждении в центре Таллинна было совершено нападение на 22-летнего посетителя. В связи с этим кесклиннаское отделение полиции устанавливало личность мужчины, попавшего в камеры видеонаблюдения. Сообщалось, что подозреваемый говорил по-русски, на вид ему 30-35 лет.

Позже этот человек сам связался с полицией.

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