Kantar Emor составил рейтинг самых авторитетных застройщиков в Эстонии

Кроме того, для людей важно соблюдение сроков, дружелюбное обслуживание и предлагаемые семейные решения. В ходе опроса изучали не только репутацию, но и известность предприятия: при ответе на вопрос, названия каких застройщиков первыми приходят в голову, 59% опрошенных назвали Merko, за ним следовала компания Endover (43%) и на третьем месте была фирма YIT (31%).

По словам эксперта Kantar Emor Тауно Мяндла, 600 респондентов помогли составить рейтинг застройщиков согласно их известности и репутации, но при этом в Эстонии до сих пор не проводили исследований, которые позволили бы детально оценить влияние имиджа застройщика на принятие решения о покупке.

«Для тех покупателей, которые прежде всего ориентированы на цену, имя застройщика не всегда стоит на первом месте, однако этот критерий начинает играть роль, когда цена не является единственным определяющим фактором, и люди выбирают между на первый взгляд эквивалентными предложениями, - сказал Мяндла. - Тогда имя застройщика и его репутация, безусловно, придают определенное чувство уверенности».

По словам Мяндла, удержаться на вершине рейтинга могут только те предприятия, которые осознанно и систематически занимаются повышением уровня обслуживания клиентов. «Опрашивая людей, которые приобрели жилье в новостройках, мы видим, что они намного больше довольны факторами, которые можно было детально продумать до покупки – например, окружающая жилая среда и планировка квартиры. Менее удовлетворены клиенты теми моментами, которые выяснились после переезда и были напрямую связаны с ответственностью застройщика, будь то плохое качество строительства или проникающий в квартиру шум».

В опросе приняли участие 600 человек, из них 267 респондентов планируют покупать квартиру в новом доме в Таллинне или в окрестностях, а 214 уже приобрели жилье в Таллинне или в Харьюмаа в последние годы. Помимо известности застройщика, Kantar Emor выяснил основные потребности покупателей нового жилья и изучил опыт людей, которые уже приобрели себе жилье.

Комментарий руководителя застройки в Эстонии Merko Ehitus Каспара Витсура:

«Титул самого известного и именитого застройщика – это большая честь для Merko и наших партнеров. Merko создает целостную среду обитания и строит качественные дома, которыми можно будет гордиться и годы спустя. Высокие оценки нынешних покупателей подтверждают, что мы приняли верное решение, сосредоточившись на высоком уровне обслуживания клиентов. Главной наградой для нас являются клиенты, которые покупают у нас квартиры несколько раз и советуют Merko друзьям. Мы вкладываемся в важные для покупателя факторы – хорошая планировка, привлекательное месторасположение, надежность, профессионализм и качество строительства».

Комментарий исполнительного руководителя Liven Андеро Лаури: