Kantar Emor составил рейтинг самых авторитетных застройщиков в Эстонии

Из проведенного в конце сентября исследования брендов фирм недвижимости выяснилось, что самыми именитыми застройщиками являются компании Merko, Liven и YIT. В формировании положительного имиджа важнее всего надежность, профессиональность и качество услуг предприятия.
Кроме того, для людей важно соблюдение сроков, дружелюбное обслуживание и предлагаемые семейные решения. В ходе опроса изучали не только репутацию, но и известность предприятия: при ответе на вопрос, названия каких застройщиков первыми приходят в голову, 59% опрошенных назвали Merko, за ним следовала компания Endover (43%) и на третьем месте была фирма YIT (31%).
По словам эксперта Kantar Emor Тауно Мяндла, 600 респондентов помогли составить рейтинг застройщиков согласно их известности и репутации, но при этом в Эстонии до сих пор не проводили исследований, которые позволили бы детально оценить влияние имиджа застройщика на принятие решения о покупке.
«Для тех покупателей, которые прежде всего ориентированы на цену, имя застройщика не всегда стоит на первом месте, однако этот критерий начинает играть роль, когда цена не является единственным определяющим фактором, и люди выбирают между на первый взгляд эквивалентными предложениями, - сказал Мяндла. - Тогда имя застройщика и его репутация, безусловно, придают определенное чувство уверенности».
По словам Мяндла, удержаться на вершине рейтинга могут только те предприятия, которые осознанно и систематически занимаются повышением уровня обслуживания клиентов. «Опрашивая людей, которые приобрели жилье в новостройках, мы видим, что они намного больше довольны факторами, которые можно было детально продумать до покупки – например, окружающая жилая среда и планировка квартиры. Менее удовлетворены клиенты теми моментами, которые выяснились после переезда и были напрямую связаны с ответственностью застройщика, будь то плохое качество строительства или проникающий в квартиру шум».
В опросе приняли участие 600 человек, из них 267 респондентов планируют покупать квартиру в новом доме в Таллинне или в окрестностях, а 214 уже приобрели жилье в Таллинне или в Харьюмаа в последние годы. Помимо известности застройщика, Kantar Emor выяснил основные потребности покупателей нового жилья и изучил опыт людей, которые уже приобрели себе жилье.
Комментарий руководителя застройки в Эстонии Merko Ehitus Каспара Витсура:
«Титул самого известного и именитого застройщика – это большая честь для Merko и наших партнеров. Merko создает целостную среду обитания и строит качественные дома, которыми можно будет гордиться и годы спустя. Высокие оценки нынешних покупателей подтверждают, что мы приняли верное решение, сосредоточившись на высоком уровне обслуживания клиентов. Главной наградой для нас являются клиенты, которые покупают у нас квартиры несколько раз и советуют Merko друзьям. Мы вкладываемся в важные для покупателя факторы – хорошая планировка, привлекательное месторасположение, надежность, профессионализм и качество строительства».
Комментарий исполнительного руководителя Liven Андеро Лаури:
«Перед Liven не стоит задача понравиться большинству, скорее, мы хотим нравиться меньшинству, которые при этом будут нашими настоящими фанатами. До сих пор нам это удавалось, поэтому покупатели советуют Liven своим друзьям и знакомым. Исследование Kantar Emor доказало, что у нас очень хорошая репутация».