Стало известно, когда откроют для движения Рейди-теэ

"По договору с исполнителем проекта у нас была обозначена дата 30 ноября, но уже 29 ноября мы планируем официальное открытие. Речь идет непосредственно о дороге, а работы по благоустройству объекта продолжатся следующей весной. Рейди-теэ - это не только дорога, но и новая городская среда, с зелеными насаждениями, детскими площадками, променадом, дорожками для велосипедов", - рассказал Кылварт, выступая в четверг, 7 ноября, в прямом эфире "Радио 4".